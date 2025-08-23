Sara Morganti è la nostra atleta di punta nel paradressage: alle Olimpiadi di Parigi-Versailles ha vinto argento e bronzo. "Il cavallo mi capisce. Le medaglie sono sue»

L’amazzone italiana più medagliata di sempre è un’atleta paralimpica, Sara Morganti, toscana di Castelnuovo Garfagnana, che vive a Lucca. Più medagliata di tutte le amazzoni italiane anche delle altre discipline equestri: nel suo palmarès si contano 34 ori nei campionati italiani, 4 ori mondiali, 2 europei, una sfilza di argenti - compreso quello olimpico e il bronzo conquistati a Parigi l’estate scorsa, a 49 anni - in sella alla sua cavalla più giovane, la baia belga di 13 anni Mariebelle.

A vederle gareggiare in rettangolo colpisce come una donna dal fisico esile, da mannequin - e difatti recentemente se n’è accorto un noto magazine di moda – ebbene come una figura eterea, leggera, riesca a condurre nel modo più naturale, e apparentemente senza sforzo una partner quadrupede che arriva a quasi 700 chili di peso. "Che io riesca a rendere facile – ci ha detto – quello che faccio in sella è il più bel complimento che mi sia mai stato fatto, perché è l’essenza del dressage".

In realtà è uno sforzo fisico e mentale che ha quasi del sovrumano per chi, come Sara, è affetta da sclerosi multipla da quando aveva 19 anni, che non muove le gambe e pochissimo le mani. Eppure si è laureata a Pisa in lingue e letterature straniere con 110 e lode, ha lavorato in un’azienda privata prima di essere arruolata dal Gruppo sportivo della Difesa, e dal 1998 è sposata con Stefano, che ha conosciuto al maneggio quando erano quindicenni e che, quando Sara si è ammalata, non ha voluto sentire ragioni e ha insistito per il matrimonio. Lui all’epoca era un ufficiale dei paracadutisti a Pisa, ora è tenente colonnello, con 10 missioni all’estero alle spalle, eppure è l’uomo più pacato e sereno che si possa immaginare. Una colonna per Sara.

Sara, se entriamo un po’ più nel personale, ci può dire quanto il cavallo e la sua attività sportiva siano "solo" un modo per sentirsi bene?

"Il cavallo e lo sport mi consentono di fare progetti positivi. Passando gli anni, una malattia progressiva come la mia rende tutto un po’ più difficile, così io mi adatto ai cambiamenti dello stato di salute e in questo è determinante l’amore e la passione che ho per il cavallo. Cosa che, forse, è comprensibile solo a chi è dentro questo sport. Diciamo che è la più bella ’malattia’, una magnifica forma di dipendenza positiva".

Che carattere ha Sara Morganti?

"Sono testarda, con una gran forza di volontà, e questo tende a farmi mettere prima ciò che deve essere fatto rispetto a ciò che desidero fare. E poi ogni cosa devo farla al meglio perché sono perfezionista. Provo rabbia nei confronti della malattia, emotivamente una situazione come la mia è fatta di alti e bassi, ma ci devo convivere. Perciò cerco di trasformare la rabbia in forza: ci sono tante persone così, la vita è anche così, non ho il diritto di compatirmi".

Lei è laureata, lavora per il Ministero della Difesa, è testimonial dell’Associazione italiana sclerosi multipla, si allena continuamente, viene da pensare che gli spinaci di Braccio di Ferro esistano davvero... "La cosa più tosta di tutte è allenarmi a cavallo, non ce la farei mai se non fosse per la passione e per l’amore che nutro per questi animali straordinari e per questo sport".

Come riesce a guidare con naturalezza un animale tanto grande e forte?

"Servono ore e ore di allenamento a cavallo, anche del mio istruttore, un lavoro propedeutico a ciò che poi farò io. Il metodo è comunicare con il cavallo tramite una serie comandi, che nel mio caso sono ovviamente molto sfumati. I cavalli capiscono a pelle chi sta loro sopra o intorno: questa loro dote viene valorizzata dal contatto e dagli allenamenti, in modo che collaborino e che dall’esterno si percepisca il meno possibile".

A Parigi lei è andata con Mariebelle, più giovane e meno esperta rispetto a Royal Delight, sua partner storica e pluripremiata...

"A Royal sono legata moltissimo dopo quindici anni di gare insieme. Ma per Parigi Mariebelle, seppure più giovane, è stata la scelta giusta, condivisa coi miei tecnici, Laura Conz e Massimo Benedetti. Veniva da una stagione assai positiva, abbiamo conquistato l’argento nel Freestyle e il bronzo nella prova tecnica. Lei è stata davvero grande!".