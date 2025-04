Sarzana sfida il Canniccia Motor Club nei playoff scudetto al PalaForte

SARZANAIl Sarzana arriva al PalaForte stasera alle 20.45 per i playoff scudetto contro il Canniccia Motor Club. Per i padroni di casa una sfida tutt’altro che semplice perché i rossoneri sarzanesi sono compagine tonica ed esperta, in grande ascesa (nonostante abbiano superato il Cgc grazie a due pareggi), nonché capace, unica in tutta la stagione, di mantenere l’imbattibilità al cospetto del team di Mirko De Gerone. Vuoi per la bravura dei vari Corona, Borsi, Rubio, Ortiz e De Rinaldis, cui si è aggiunto strada facendo il talentino Manrique, vuoi per la sagacia in panchina del tecnico Sergio Festa, fatto sta che il 23 novembre, nonostante il Forte avesse vinto 6 delle prime 7 partite giocate in campionato, al Forte fu 3-3 (Forte sotto 2-0, causa i centri di Ortiz e Rubio, ma che ribalta tutto, con Borgo, Torner e Cisco Ipinazar, per poi esser raggiunto nel finale da De Rinaldis), mentre al PalaTori andò ancora peggio con una sconfitta per 2-0, maturata nella ripresa, firmata Illuzzi (fu in quel caso la seconda vittoria consecutiva del Sarzana, che raggiungendone ben sette lasciò definitivamente i bassifondi della classifica, dove era stranamente impelagato dall’inizio della stagione, per piazzarsi al 7° posto in classifica). Si giocherà almeno sul doppio scontro: domenica gara 2 a Sarzana, mentre l’eventuale gara 3 si giocherebbe, nuovamente al Forte, mercoledì 7 maggio.