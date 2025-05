Sassuolo in Serie A: Laurientè trascina con record di gol

di Stefano FoglianiSASSUOLOLa serata che ha consegnato al Sassuolo il primo posto matematico e il record assoluto di gol nella serie B a 20 squadre ha diversi protagonisti. Ma, inutile nasconderlo, il più protagonista di tutti è senza dubbio Armand Laurientè, attaccante francese che a Cremona ha segnato il 78esimo gol stagionale del Sassuolo che ha tolto al Milan del 1982/83 un record che reggeva da oltre quarant’anni. E se il Sassuolo ha fatto 78, Laurientè ha fatto 18, rafforzando la propria posizione in testa alla classifica dei cannonieri del campionato cadetto – Pietro Iemmello del Catanzaro e lo spezzino Francesco Pio Esposito seguono a 16 e 15 – e mettendo un’ipoteca ragionevolmente seria sulla conquista finale del titolo.

Alla fine della stagione mancano infatti 180’, ma nell’ultimo mese e mezzo l’attaccante francese – che segna un gol ogni 128’ – ha accelerato quanto basta a rendere possibile il suo arrivo al traguardo per primo. Fino a metà marzo, quando la una giornata di squalifica ne ha interrotto l’incedere per una giornata, i gol della pantera neroverde erano 13 in 26 presenze. Dal rientro le gare giocare sono sei, i gol realizzati 5, ad ipotecare quel titolo che ne coronerebbe una stagione che nessuno avrebbe detto sarebbe andata così bene. A inizio stagione, infatti, il giocatore rimase a lungo ai margini del progetto a causa delle turbative di mercato, da settembre ad oggi nessuno è stato più concreto e letale sottoporta di lui, che si candida all’ovvio ruolo di protagonista anche del prossimo mercato. Il Sassuolo lo pagò circa 10 milioni, aggiungendone un paio di bonus: la serie A ne aveva portato il valore fino a 18 milioni (fonte transfermarkt), la retrocessione lo aveva deprezzato di quasi la metà, ma adesso il valore del francese ha ricominciato a salire. Buon per lui, e buon per il Sassuolo.

Festa. L’ufficialità ancora non c’è, ma pare la festa con la quale il Sassuolo e Sassuolo festeggeranno il ritorno nella massima serie si terrà in piazza Garibaldi nella serata di venerdi 16 maggio. Siamo, tuttavia, ai si dice, rafforzati tuttavia da più di un’indiscrezione.