Scarpinata nel Verde. La gara di Figline è top

Quasi trecento partecipanti, giunti da ogni angolo della Toscana, al via della 46° edizione della Scarpinata nel Verde di Figline di Prato tra gara competitiva di 13,5 km e quella ludico motoria di 7 km organizzata dalla Asd 29 Martiri. Ad imporsi in campo maschile è stato Luigi Pietrini dell’Isolotto in 51’03“ che ha preceduto l’atleta di casa Filippo Bellini e a Juri Mazzei (Parco Alpi Apuane). In campo femminile è stata invece la veterana Damiana Lupi (Atletica Vinci) a tagliare per prima il traguardo in 1h02’12“, seguita dalla prima assoluta Marta Giuditta Bozzano (Atletica Castello), da Chiara Ghiselli (Montecatini Marathon) e Jessica Perna (Orecchiella Garfagnana). Tante le società presenti per numero di iscritti con Podistica Pratese le più numerose. Tra i veterani successo di Federico Badiani (Orecchiella Garfagnana), tra le argento femminili di Antonietta Schettino (Montecatini Marathon), tra gli argento maschile Claudio Casalini (Ponte Scandicci) e tra gli oro Rinaldo Bolognesi (Atl. Vinci). "E’ stata una bella gara - spiega Massimo Becchi presidente Asd 29 Martiri – siamo molto soddisfatti. Grazie alla Ets Regalami Un Sorriso, Pubblica Assistenza e ai volontari". E grande soddisfazione per il gruppo le Aquile Mattiniere per gli oltre 200 partecipanti.

Massimiliano Martini