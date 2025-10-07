Scherma. Alessandra Franco terza nelle Marche

Doppio centro per Alessandra Franco (foto) della Macerata Scherma: a Fermo nella gara regionale Under 17 di spada si è classificata terza e ha conquistato il pass per la fase nazionale. La giovane, al secondo anno di scherma, ha mostrato una tecnica di buon livello, recependo gli insegnamenti della maestra Carola Cicconetti e dell’istruttore nazionale Alfredo Gironelli. Dopo i gironi di qualificazione ha superato la civitanovese Di Dona e la recanatese Pintucci, cedendo in semifinale all’esperta Eleonora Gregori di Fabriano, vincitrice del torneo. La prova ha regalato altre soddisfazioni a Macerata Scherma. Nella categoria U17 Luna Carnevali ha chiuso decima, ben comportandosi al rientro nelle competizioni dopo un anno di stop. Stessa classifica finale per Jacopo Foresi. Nella gara Under 20 Macerata Scherma ha schierato Matilde Spadari, Luna Carnevali, Alessandra Franco, Ludovica Pettinari che si sono ben comportate pur mancando l’acuto del risultato finale. Alberto Affede, presidente della Macerata Scherma, si è detto soddisfatto per la crescita della specialità della spada, un’arma che nella Marche è meno seguita rispetto ad altre regioni, ma che mostra interessanti segnali di sviluppo.