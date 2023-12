SCHERMA. È una Volpi d’oro. In Serbia sconfigge la numero 1 Kiefer

La campionessa mondiale Alice Volpi ha vinto la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo nel fioretto femminile a Novi Sad, battendo nell’ordine Chueung, Singapore, per 15-8, poi la cinese Huang 15-12 e la giapponese Ueno 15-9. Nei quarti ha battuto l’altra italiana Francesca Palumbo: 15-8, poi in semifinale contro la canadese Guo un facile 15-6 e infine il duello contro la numero 1 del mondo Kiefer, battuta 15-13. Nella sciabole maschile, a Orleans terzo posto per Pietro Torre.