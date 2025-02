Scherma, en plein del fioretto: Marini e Favaretto vincono il Grand Prix

E’ una domenica da incorniciare per la scherma italiana: Tommaso Marini e Martina Favaretto vincono il Grand Prix a Torino, mentre la squadra femminile della spada ha vinto la gara di Coppa del Mondo a Barcellona.

Alla Inalpi Arena di Torino, Martina Favaretto ha infilato nell’ordine la giapponese Arisa Kano (15-6), la romena Rebeca Candescu (15-11), la statunitense Jaelyn Liu (15-8), la cinese Chen Qingyuan (15-7), la compagna azzurra Anna Cristino (15-14) e la canadese Eleanor Harvey (15-12), terzo posto per la stessa Anna Cristino e per Arianna Errigo, battuta in semifinale dalla canadese. Nel tabellone maschile torna ad esultare Tommaso Marini, che nell’ordine regola lo statunitense Marcello Olivares (15-9), l’altro Damiano Di Veroli (15-3), il russo Anton Borodachev (15-8), l'altro americano Nick Itkin (15-9), lo spagnolo Carlos Llavador (15-8) e il ceco Alexander Choupenitch (15-6) in finale.

A Barcellona, Giulia Rizzi, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk e Roberta Marzani sono salite sul gradino più alto del podio battendo in finale la Cina, confermando il valore del gruppo anche senza le due olimpioniche Rossella Fiamingo e Alberta Santuccio.

In Catalogna la squadra del ct Dario Chiadò, guidata per l’occasione dai maestri Roberto Cirillo, Daniele Pantoni e Alfredo Rota, ha prima superato la Spagna 45-39, poi nei quarti l’Ungheria per 42-38. In semifinale sconfitta la Francia 45-37, stesso punteggio della finale vinta contro le asiatiche. Anche un anno fa l’Italia vinse a Barcellona, in quella squadra c’era Giulia Rizzi. Il weekend perfetto era stato aperto dalle due medaglie di bronzo di Rossella Fiamingo e Lucrezia Paulis.