Scherma, Favaretto ed Errigo volano a Vancouver

Sulla fabbrica delle medaglie azzurre non tramonta mai il sole. E infatti i successi arrivano anche quando in Italia è notte: il fioretto azzurro al femminile festeggia in Canada, a Vancouver, la vittoria di Martina Favaretto e il terzo posto dell’immortale Arianna Errigo, ma anche l’argento al maschile di Davide Filippi, aspettando le gare a squadre. Il gruppo del ct Simone Vanni conquista tre medaglie in Canada, nella penultima tappa di Coppa del Mondo prima degli Europei di Genova.

Martina Favaretto era al debutto con il numero uno del ranking sulle spalle, ma la leadership mondiale non è stata un peso se in finale si è dovuta arrendere all’azzurra anche l’olimpionica Lee Kiefer, che aveva subito anche il sorpasso nella classifica mondiale giusto qualche settimana fa. Il terzo posto significa anche medaglia personale numero 61 per Arianna Errigo.

Favaretto ed Errigo dopo i successi nei primi turni sono arrivate ai quarti dove la veneta delle Fiamme Oro ha battuto 15-8 la francese Ranvier mentre Errigo ha vinto il derby azzurro contro Carlotta Ferrari per 15-5. In semifinale Martina ha sconfitto 15-9 la sua capitana, poi in finale 15-11 contro Lee Kiefer. La 21enne comasca dell’Aeronautica Militare Carlotta Ferrari ha battuto la francese Roger (15-10) e la canadese Guo (15-11), è entrata tra le prime otto battendo 15-6 nel derby Camilla Mancini, per poi arrendersi in un’altra sfida fratricida contro la Errigo.

Nella gara maschile, assente a scopo precauzionale Filippo Macchi, secondo posto per il padovano Davide Filippi. Il 27enne dell’Esercito ha superato nell’ordine il giapponese Iimura, il coreano An, l’ungherese Dosa, Ka Long Cheung di Hong Kong e in semifinale il francese Pauty. In finale si è arreso per 15-8 allo statunitense Massialas, conquistando il suo primo argento in Coppa del Mondo e terzo podio personale. Ora le due gare a squadre: per le ragazze saliranno in pedana negli ottavi, contro la vincente tra Cile e Brasile, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto ed Elena Tangherlini. Nella prova maschile contro una tra Austria e Spagna ci saranno Guillaume Bianchi, Davide Filippi, Alessio Foconi e Tommaso Marini.

Dall’altra parte del mondo, in Corea a Seul, Luca Curatoli ha centrato il bronzo nel Grand Prix di sciabola, rimpianto del podio sfiorato da Michela Battiston che ha chiuso al 6° posto nella prova femminile.

Curatoli ha esordito vincendo contro il tedesco Seefeld all’ultima stoccata, per 15-14. Poi ha sconfitto l’ungherese Szatmari per 15-10, 15-12 al francese Garrigue, nei quarti contro l’iraniano Pakdaman vittoria per 15-9 e certezza del podio. In semifinale sconfitta per 15-11 contro il francese Jean-Philippe Patrice, chiudendo così in terza posizione.