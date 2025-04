Schermistica Malaspina Massa conquista il titolo nazionale di Serie C1

Grande impresa della Schermistica Malaspina Massa che a Piacenza con la sua squadra di spada maschile ha conquistato il titolo nazionale di Serie C1 e la conseguente promozione nella categoria superiore. Il quartetto composto da Luis Humberto Aguilera, Alessandro Faluomi ed Antonio e Fabio Narciso si è reso autore di un filotto di vittorie partito nel girone eliminatorio ai danni di Catania, Pinerolo ed Orvieto. Il team massese si è piazzato secondo nella classifica provvisoria qualificandosi così ai playoff. Ai quarti la Malaspina ha sfoderato una prestazione maiuscola contro Alessandria mentre in semifinale la sfida contro Padova è stata altrettanto intensa.

La squadra di Massa ha continuato a dimostrare determinazione e tecnica conquistando un altro successo fondamentale. In finale è arrivato l’ultimo capolavoro contro Latina con un’altra prova sopra le righe caratterizzata da una sinergia perfetta dei quattro schermidori, frutto di mesi di preparazione e impegno. La vittoria ha avuto anche un valore simbolico per la società Malaspina Massa che non solo ha gudagnato il primo posto ma anche la promozione in una categoria superiore dimostrando di essere pronta a competere ai massimi livelli della scherma italiana.

Questo risultato è un trionfo non solo per i membri della squadra ma anche per tutta la comunità schermistica di Massa che ha visto premiati i sacrifici e l’impegno profuso nella preparazione. Una giornata destinata, dunque, a rimanere nella memoria collettiva come una delle più belle della storia della società. Brave sono state anche le ragazze della squadra femminile (Giulia Bianco, Matilde Cassina, Juana Corrales e Meggy Matrizi) che hanno confermato la categoria B1 con una gara solida sfiorando la promozione in Serie A2.

Gianluca Bondielli