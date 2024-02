Sci, ennesimo rinvio. Bormolini secondo nello snowboard

Mentre una nuova nevicata ieri mattina costringeva gli organizzatori e la Fis a cancellare anche il secondo SuperG della Coppa del mondo femminile sulla pista ‘La Volata’ al passo San Pellegrino, in Val di Fassa (settima gara cancellata del calendario femminile per motivi legati al meteo, prossimo appuntamento in Norvegia, a Kvitfjell), l’Italia festeggiava grazie allo snowboard.

È infatti arrivato il terzo podio stagionale in Coppa del mondo per Maurizio Bormolini (nella foto): il trentenne di Livigno, dopo aver vinto a Carezza e Bad Gastein, nel secondo gigante parallelo di Krynica, in Polonia, ha dapprima battuto il coreano Lee, l’austriaco Obmann e il compagno di squadra Mirko Felicetti, per arrendersi soltanto in finale all’austriaco Arvid Auner, mentre l’altro austriaco Alexander Payer si è imposto nella finalina su Felicetti. Fuori nei quarti Aaron March (quinta) e Roland Fischnaller (settimo). Nella classifica finale di specialità Benjamin Karl primo con 489 punti davanti ad Andreas Prommegger con 328 e a Fischnaller con 362, nella generale Karl sale a 612 punti contro i 496 di Bagozza e i 488 di Bormolini: mancano ancora gli slalom di Winterberg e Berchtesgaden.

In campo femminile la vittoria è andata alla giapponese Tsubaki Miki davanti all‘austraiaca Daniela Ulbing e alla svizzera Ladina Jenny. Eliminata nei quarti di finale Elisa Caffont (alla fine settima), Lucia Dalmasso si è fermata negli ottavi di finale per un nono posto finale.