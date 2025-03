Sci, un mondiale tira l’altro: Collomb iridata juniores

Non c’erano molti dubbi, ora è arrivata anche una ulteriore conferma: è nata una nuova stella nello sci azzurro, che ha un nome e un cognome precisi. Giorgia Collomb è la nuova campionessa del mondo junior di gigante, titolo ottenuto a Tarvisio. La sciatrice valdostana classe 2006 sale nuovamente sul gradino più alto del podio a solo un mese di distanza dalla vittoria del titolo iridato senior nel Parallelo a squadre in quel di Saalbach (Austria), quando la squadra azzurra riuscì a conquistare una storica medaglia d’oro superando in finale la Svizzera. La 18enne di La Thuile è stata brava a conquistare la testa della discesa durante la seconda manche dopo aver concluso la prima al secondo posto dietro alla rivale elvetica Sue Piller, costretta però a uscire di scena nella seconda metà della gara, con l’azzurra abile a sfruttare questo passo falso e a completare in 2’04”72 chiudendo con cinquantasei centesimi di margine rispetto a Stefanie Grob e sessantadue sulla statunitense Elisa Bocock, arrivate rispettivamente al secondo e al terzo posto generale. Per quanto riguarda le altre azzurre impegnate, quinta piazza per l'altra valdostana Tatum Bieler (+0"66) che manca il podio per soli quattro centesimi di secondo. Trova posto nella top ten anche la veneta Ambra Pomarè, nona a 1"65 con un progresso di undici posizioni rispetto alla prima manche. “E' incredibile. Non so bene cosa pensare ma sono molto molto contenta – ha dichiarato a caldo la neo campionessa mondiale - la prima manche era molto difficile, con tanta velocità, ma non mi sarei mai aspettata di vincere oggi. Nella seconda ho semplicemente cercato di essere me stessa, di pensare al mio e di essere solo 'Giorgia' senza pensare ad altro".

La vittoria di Giorgia Collomb riporta l’Italia sul gradino più alto del podio mondiale a livello juniores a quattro anni di distanza dall’ultima volta, quando la sciatrice valdostana Sophie Mathiou riuscì a conquistare la medaglia d’oro nello slalom durante i campionati di Bansko in Bulgaria nel 2021. Se invece consideriamo il Gigante, l’ultima azzurra a conquistare il titolo mondiale juniores è stata Laura Pirovano in quel di Are in Svezia nel 2017, che insieme a Collomb si aggiunge ad un club composto da altre sei azzurre capaci di imporsi ai Mondiali junior anche se in differenti specialità, ovvero Deborah Compagnoni nel 1987, Sabina Panzanini nel 1991, Karen Putzer sia nel 1996 sia nel 1997, Denise Karbon nel 1999, Nadia Fanchini nel 2005 e Marta Bassino nel 2014. Per quanto riguarda i mondiali in corso a Tarvisio, la rassegna iridata giovanile proseguirà domani con il gigante maschile con la prima manche in programma alle ore 9:30, e la seconda prevista per le 13.