Sciabola, quattro fratelli in azzurro: l’incredibile famiglia Reale

Quattro sciabole per quattro fratelli. Una è una sorella, ma il succo non cambia: nella nazionale di scherma che sta per affacciarsi alla ribalta mondiale è incredibile la storia dei quattro fratelli Reale, tutti convocati nella stessa arma. La prima reazione è quella più ovvia: saranno figli d’arte. E invece no, in casa Reale si tratta della prima generazione di schermidori, ma evidentemente è venuta molto bene.

La notizia si annida tra le pieghe delle convocazioni che la Federscherma ha appena diramato in vista degli appuntamenti più importanti della prossima stagione, ovvero i Campionati Europei di Istanbul e i Mondiali di Rio de Janeiro. I ritiri collegiali degli Azzurrini 2025 si terranno all’inizio di settembre e coinvolgeranno gli atleti delle categorie Cadetti e Giovani, ovvero Under 17 e Under 20 che avranno spazio nelle due rassegne del prossimo anno in Turchia e in Brasile. Qualcuno si è anche già affacciato a livello internazionali, altri sono promesse su cui la Federscherma ha deciso di investire per il futuro, portandoli a lavorare sotto l’occhio dei tre ct nei centri federali “Bruno Zauli” di Formia per la spada, a Roma presso il Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito in zona Cecchignola per la sciabola e al Centro Sportivo delle Fiamme Gialle a Castel Porziano per il fioretto. 131 giovani talenti azzurri prenderanno parte a questi raduni. Tra loro c’è il campione italiano più giovane della storia nella sciabola, Leonardo Reale, che sarà affiancato da tre fratelli: nel gruppo è entrata anche la sorella minore Matilde che si aggiunge a Leonardo, Valerio e al maggiore Edoardo.

Gli affari di famiglia non finiscono qui: il ct della sciabola femminile è Andrea Aquili, nel gruppo dei maschi c’è sui figlio Riccardo Maria Aquili, e ancora le sciabolatrici Vittoria e Diletta Fusetti, nella spada Francesco e Lavinia Delfino, nel fioretto Greta e Nicolò Collini. Nella lista ci sono 11 medaglie all’ultimo Mondiale giovanile di Wuxi 2025.