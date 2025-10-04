Scozia, fra star della Ryder e Vip. MacIntyre e Andy Murray. Sfida sul green

Robert MacIntyre, stella di Ryder Cup, si è portato al comando dell’Alfred Dunhill Links Championship al termine del secondo giro. Il torneo del DP World Tour ha un format unico. Si gioca in Scozia su 3 percorsi iconici: l’Old Course di St. Andrews, Carnoustie e Kingsbarns. Al via 336 golfisti che competono per la classifica individuale e a coppie. Ognuno dei 168 professionisti è in team con una celebrità. Oggi il taglio, dopo il terzo giro, lascerà in gara i migliori 60. MacIntyre (-12), giocatore di casa, ha mantenuto costanza di rendimento con due turni fotocopia in 66 colpi, seppur su percorsi diversi. Oggi completerà il trittico a St. Andrews e potrebbe prendere il largo. A pari colpi il sudafricano Richard Sterne oggi sarà impegnato a Carnustie. Guido Migliozzi, migliore dei 3 azzurri, occupa il 13° posto a quota -9 mentre Andrea Pavan lo segue a una lunghezza al 15° posto. Più attardato, ma in ottima posizione, Francesco Laporta, 36° con -6. Anche gli inglesi Matt Fitzpatrick, Tommy Fleetwood e Tyrrell Hatton hanno smaltito i festeggiamenti per la vittoria del team europeo in Ryder Cup a New York. Fitzpatrick è appaiato a Pavan mentre Hatton e Fleetwood occupano il 23° posto con -7. Tante le celebrità in campo che stanno dando spettacolo, non solo con gli swing: dalle stelle del cinema Bill Murray, Michael Douglas, Matthew Goode e Kathryn Newton a quelle dello sport Wayne Gretzky, Kelly Slater, Andy Murray (foto) e Steve Redgrave, tutti accumunati dalla passione per il golf.