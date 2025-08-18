Seconda Categoria. Girone ricco di emozioni: "In tante per la vittoria»

Con la formulazione dei gironi e quindi delle squadre partecipanti al torneo di Seconda categoria si può dire che di fatto è iniziata la stagione calcistica, che intanto ha preso a preparare la nuova. L’attuale griglia delle squadre che compongono il nuovo girone A di Seconda mette in evidenza alcune importanti considerazioni: la prima è la presenza del Serricciolo, squadra retrocessa dalla Prima e chiamata all’immediato riscatto, ci sono le nuove entrate Vorno, Valfreddana, San Macario, Salavetitia Seravezza, Piazza 55, un gruppo lucchese, irrobustito, si fa per dire, della presenza dei due squadroni Corsanico, Massarosa, mentre il Segromigno mira ad un centro classifica, in buona sostanza per motivi di territorialità manderanno con il mondo Marmifero-Lunigianese in visione molti derby.

Si immagini, a questo punto, le preoccupazioni del Serricciolo o del Pontremoli, che ora si troveranno a duellare con due Top Club come Vorno e Corsanico; quindi, costrette a calare in campo energie sportive e finanziarie maggiori di quelle stimate. Gragnolese – diggi Jacopo Pennucci: "Ci sono squadre che rendono il girone affascinante, imprevedibile, interessante, difficile. Torneo destinato a riservare sorprese rispetto ai nastri di partenza. Come matricola puntiamo al ruolo di terribile".

Analizza il girone anche il Don Bosco Fossone con il ds Filippo Martinelli – "Girone di ferro, dove noi vogliamo sicuramente ripartire da quanto di buono fatto l’anno scorso e fare un campionato dove possiamo toglierci le nostre soddisfazioni e soprattutto dare fastidio alle grandi". Così invece Rossano Brizzi tecnico del Ricortola: "Mi sembra un girone ancora più competitivo con l’inserimento di Vorno e San Macario che si aggiungono a Pontremoli, Serricciolo e Monzone, sarà un campionato ancora più duro per noi, cercheremo di raggiungere la salvezza il più presto possibile".

"Che dire – attacca il ds Bardini del Serricciolo –, un girone che in parte ci aspettavamo con la novità del Vorno realtà solida e di tradizione. È difficile a oggi fare una griglia di partenza in stile Formula 1 perché diverse squadre si sono attrezzate e sarà difficile per tutti fare punti contro chiunque. I derby saranno tanti e questo è un motivo di vanto per tutta la Lunigiana".

Analizza il girone anche il San Vitale, tramite il suo allenatore Ivano Gigli: "Ci sono squadre come la Valfreddana e Vorno che non abbiamo mai affrontato. Molto competitivo, favorite Serricciolo e Pontremoli. Poi subito dietro loro vedo bene Monzone, Villafranchese, Massarosa, Corsanico".

Riflette anche l’allenatore del Monzone, Alessandro Fini: "Un giudizio? È un po’ prematuro, ma ci sono squadre come il Vorno, il San Macario e Massarosa che sono da prendere con le molle. Poi, Serricciolo e Pontremoli sono due ottime formazioni e noi saremo lì per fare un torneo di vertice. Decisivi ai fini della classifica i molti derby, soprattutto quello con la Gragnolese". Stefano De Angeli della Villafranchese dice la sua: "Il girone ‘A ha confermato ciò che mi aspettavo, una serie di squadre pronte a lottare per il vertice come Pontremoli, Monzone, Serricciolo, con la nobile decaduta Vorno. Un girone difficile abbellito dai tanti derby importanti".

Sta di fatto che le squadre, nonostante sia ancora bella stagione, stiano già pensando a come iniziare il torneo nel migliore dei modi e, tra un affare di mercato e l’altro, abbiano già la testa indirizzata a quella che sarà una stagione sicuramente interessante e dove non mancheranno sorprese.

Enrico Baldini