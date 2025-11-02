Seconda categoria, le partite. Big match tra Pontremoli e Massarosa. Trasferta rischiosa per il San Vitale

A distanza di soli quattro giorni dall’esibizione di Coppa, il Serricciolo (eliminato) riparte questo pomeriggio, inizio ore 14,30 dall’ "Arcinaso" per affrontare i cugini della Gragnolese. Dunque, la settima giornata del campionato di Seconda categoria, per uno strano gioco del computer rimanda a distanza di 55 giorni la squadra di Nicola Grandetti in casa dei gialloblù che nella partita di Coppa Toscana hanno vinto per 2-0. Il tecnico del Serricciolo ha cercato di corazzare i suoi, esortandoli a giocare a livelli e toni agonistici che, se espressi al massimo sono di notevole rilevanza, per dirla in tutta franchezza corrispondenti ai 16 punti accumulati in queste prime sei gare che li vede in solitaria sul tetto più alto della classifica.

Dopo l’ultimo successo in casa contro l’Atletico Carrara, la Villafranchese che battendo il Serricciolo ha acquisito il passaggio al terzo turno di Coppa, riparte dal "Giannetti", ore 14,30, per affrontare il Monzone. La squadra di Alessandro Fini trova il suo primo, piccolo, bivio della stagione: tornare alla produzione-punti e cancellare le due sconfitte consecutive per riprendere la corsa verso l’area della nobiltà, oppure rimanere nell’anonimato. È da qui che il tecnico del Monzone vuole ripartire per cancellare i due passi falsi.

"In settimana ci siamo parlati – ha detto il tecnico – e ancora una volta è uscita fuori una grande unità che è poi la nostra forza. Massimo rispetto per gli avversari, ma soprattutto grande convinzione dei nostri mezzi. Sono fiducioso". Trasferta ad alto rischio per il San Vitale che in settimana alla lotteria dei calci di rigore ha conquistato il pass al terzo turno di Coppa. La squadra di Gigli è impegnata sul campo di una pretendente alla vittoria finale Vorno. L’Atletico Carrara trasferisce tutto il suo orgoglio sul campo del Salavetitia Seravezza per invertire un pronostico che alla vigilia gli è avverso. Certo che, se i neroazzurri avviassero il loro motore, per i versiliesi aumenterebbero i disagi.

Il decimato Pontremoli, si presenta contro la portaerei Massarosa senza il tecnico Guastini e i giocatori Cervara, Ragonesi e Vignozzi appiedati dal giudice sportivo. In via delle Pinete alla "Partaccia" c’è Ricortola – Valfreddana. Neroverdi che si presentano a questo incontro con una certezza, quella di essere sempre usciti a testa alta contro qualunque avversario. Fuori porta del Don Bosco Fossone deciso a fermare l’avanzata del Corsanico.