Seconda Continua la fuga della Fivizzanese

PIEVE SAN PAOLO

FIVIZZANESE

PIEVE SAN PAOLO: Nelli, Pelletti, Franco, Mori, Petrini, Tuccori, Fabbri F., Ouattara, Ezzaki, Conti (84’ Ciltan), Adetokumbo (51’ Bresciani). All. Sorini.

FIVIZZANESE: Carvajal, Cardellini (65’ Geromini), Salku A. Bocchia, Valentini, Bianchi (61’ Tonelli), Clementi, Berti, Tognocchi, Mencatelli, Orsoni (79’ Carnaccioli). All. Duchi.

Arbitro: Lazzeri di Pontedera

Marcatori: 13’ Fabbri F. (P), 14’ Mencatelli (F), 67’ Valentini (F)

Note: espulsi nella Fivizzanese al 48’ mister Duchi per proteste e al 66’ Clementi

PIEVE SAN PAOLO – Continua la propria corsa la Fivizzanese che riesce a riprendere in mano il match e a chiuderlo con un fondamentale successo. Al 10’ la punizione di Mencatelli viene parata da Nelli. Al 13’ il Pieve San Paolo va in vantaggio Con Fabbri F., ma un minuto dopo Mencatelli pareggia con una girata al volo dentro l’area. Al 38’ il tiro di Tognocchi è troppo centrale e l’estremo difensore locale interviene senza difficoltà. Al 46’ Mencatelli calcia fuori e poco dopo prova ad impensierire ancora il portiere avversario che in uscita si fa trovare pronto, così come sul gran colpo di testa di Tognocchi. Al 48’ la punizione di Berti finisce sulla barriera e al 65’ il suo tiro si spegne fuori. Un minuto più tardi viene espulso Clementi Al 67’ la rimessa laterale di Gerali viene spizzata in area e Valentini di testa raddoppia. Al 79’ Mencatelli da solo davanti al portiere gli tira addosso.

Ilaria Gallione