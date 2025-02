Seconda divisione. La carica dei Bengals: "Vogliamo la finale»

Una bella tradizione, un legame con tutta la comunità che si fa sempre più stretto. La sala dei giudici di Palazzo della Loggia ha tenuto a battesimo la nuova stagione dei Bengals Brescia. La squadra di football americano ha alzato il sipario sul nuovo campionato di IFL2 che la vedrà impegnata da sabato tra le contendenti che cercheranno di conquistare il titolo tricolore. Le Tigri, inserite nel girone C, esordiranno in casa dei Chiefs Ravenna, prima di rendere visita domenica 2 marzo ai Saints Padova per la seconda giornata della prima fase. L’esordio casalingo, invece, è in programma sabato 15 marzo, quando allo stadio Nova-Baresi del Villaggio Sereno arriveranno i Thunders Trento. Proprio in questa direzione il presidente dei Bengals, Sergio Corti, ha voluto sottolineare un aspetto: "Invito fin d’ora il maggior numero possibile di persone a venire a seguire le nostre partite. Sono certo che chi lo farà si appassionerà immediatamente. Sarà questo il premio più bello per tutti gli sforzi non solo della squadra che scenderà in campo, ma anche di tutti coloro che, impegnati con passione nei ruoli più diversi, fanno sì che la nostra società possa continuare il suo cammino". A livello agonistico il massimo dirigente delle Tigri è stato molto chiaro: "Lo scorso anno siamo stati un po’ la sorpresa del campionato e siamo arrivati con merito alle semifinali. Adesso sarebbe bello poterci non solo ripetere, ma fare un ulteriore passo in avanti e conquistare la finale". L’head coach Umberto Maggini, con la consueta determinazione, ha suddiviso i suoi obiettivi per step: "In estrema sintesi – chiarisce l’allenatore bresciano – possiamo dire che il nostro primo obiettivo è di fare meglio dell’anno scorso. Nello stesso tempo è nostra mentalità pensare sempre ad una partita alla volta. In questo momento la nostra concentrazione è tutta rivolta verso il match di sabato a Ravenna, al resto penseremo dopo. In effetti i Chiefs rappresentano un avversario di valore e, proprio dall’esito di questa prima partita, riceveremo indicazioni importanti su quello che potrà essere il nostro ruolo in questo campionato".

In ogni caso, "sin da quando abbiamo cominciato la preparazione, abbiamo lavorato per raggiungere i necessari equilibri e svolgere al meglio le diverse fasi di gioco, ricompattando e amalgamando a dovere un gruppo che, come avviene ogni anno per svariati motivi, ha subìto diverse novità. Il gruppo si è impegnato con grande abnegazione per farsi trovare pronto e sabato a Ravenna lo vogliamo dimostrare". Nel corso della presentazione è stato riservato un significativo spazio anche al progetto “flag football“, una disciplina emergente che nella nuova stagione vedrà i Bengals Brescia tra i suoi principali protagonisti con diverse squadre.

Luca Marinoni