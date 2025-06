Seconda edizione. Successo per il gran galà del basket umbro . Premiate le società e i protagonisti della stagione

Grande successo per il Gran Galà del Basket umbro che si è tenuto all’auditorium dell’Hotel Giò a Perugia. Un appuntamento di fine stagione arrivato alla sua seconda edizione, diventato già ua vera e propria consuetudine per tutto il movimento cestistico della nostra regione e il quale mette il punto sulla stagione 2024-2025 con la consegna consegna dei premi ai protagonisti. Tante le società chiamate sul palco e che hanno ricevuto il proprio riconoscimento per la vittoria dei rispettivi campionati sia a livello giovanile che per quanto riguarda le prime squadre. Presenti in sala oltre 300 persone tra giocatori, allenatori e dirigenti delle varie formazioni e società sportive. Ad aprire la serata il presidente Fip Umbria Gianni Antonelli, presenti anche il vice segretario FIP Martinelli, il presidente Fip Marche Biondini, il presidente Fip Abruzzo Di Girolamo, altre agli assessori Vossi e Grohmann, il presidente panathlon Perugia Ginetto, il coordinatore educazione fisica e sport Bertinelli, Rena per il Comitato Italiano Paralimpico. Annunciate anche le tappe dell’evento del 3x3 in Piazza IV Novembre a Perugia (domani, sabato e domenica) e la presenza della Nazionale Italiana Under 20 femminile a Gubbio dal 12 al 31 luglio in preparazione dei Campionati Europei.