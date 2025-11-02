Seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri. Tre rigori (due tolti dal Var) contro la Carrarese

Carrarese 0

Frosinone 2

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri (63’ Bouah), Illanes (76’ Bozhanaj), Imperiale; Zanon, Arena (46’ Sekulov), Zuelli (84’ Accornero), Schiavi, Cicconi; Finotto (63’ Distefano), Abiuso. A disp. Fiorillo, Salamon, Oliana, Melegoni, Belloni, Rubino, Parlanti. All. Calabro.

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; A. Oyono, Calvani, J. Gelli (70’ Cittadini), Bracaglia; Koutsoupias (84’ J. Oyono), Calò, Kone (46’ Cichella); Ghedjemis, Raimondo (65’ Zilli), Kvernadze (70’ Corrado). A disp. Sherri, Pisseri, Grosso, Ndow, Raychev, Masciangelo, Vergani. All. Alvini.

Arbitro: Marinelli di Tivoli; assistenti Laudato e Ceolin; quarto uomo Galipò; var Prontera; avar Cosso.

Marcatori: 41’ Calò (F), 89’ Ghedjemis (F).

Note: spettatori 2606 per un incasso di 37.078 euro; angoli 5-2; espulso al 66’ A. Oyono per doppia ammonizione; ammoniti Kone, Arena, Illanes, Cicconi, Zuelli, Finotto; recupero 3’ e 6’.

Carrara – Seconda sconfitta in cinque giorni per la Carrarese che per la prima volta in stagione resta all’asciutto per due gare consecutive. Merito di un Frosinone venuto allo stadio dei Marmi con un atteggiamento aggressivo e propositivo. Gli azzurri non hanno giocato una delle loro migliori partite ma oltre che un avversario forte hanno trovato sulla propria strada anche un arbitraggio scadente che non li ha agevolati. Calabro è partito con la novità Arena come mezzala ma l’esperimento non è riuscito.

Meglio i ciociari nel primo tempo anche se i locali con Finotto (3’) e Zuelli (21’) hanno avuto due buone opportunità per sbloccarla. I canarini hanno giocato stabilmente nella metà campo avversaria ed al 40’ si sono conquistati un rigore su azione da corner. Marinelli non ha avuto dubbi nel ravvisare una strattonata di Zuelli su Bracaglia indicando il dischetto ed ammonendo il centrocampista apuano ma rivedendo le immagini sembrerebbe accaduto il contrario. Calò ha trasformato spiazzando Bleve. La Carrarese è andata in difficoltà rischiando di capitolare di nuovo al 43’ su tiro dal limite di Koutsoupias respinto da Bleve. Nel recupero Marinelli ha fischiato un altro rigore a favore del Frosinone per fallo di mano di Ruggeri ma richiamato dal Var è tornato sulla sua decisione.

Nella ripresa subito fuori Arena per Sekulov e locali pericolosi prima con un cross dal fondo di Zanon e poi con un’inzuccata di Illanes. Al 66’ Martinelli ha assegnato un terzo rigore al Frosinone sconfessato di nuovo dal var che lo ha indotto a ribaltare la decisione ammonendo Oyono per la seconda volta per simulazione.

Con il Frosinone in dieci è iniziata un’altra partita. La Carrarese ha preso d’assedio la metà campo avversaria crossando e tirando molto in porta. Palmisani si è superato su Bozhanaj (76’) e Cicconi (83’). All’89’ con i locali tutti avanti il Frosinone ha chiuso il match in contropiede con Ghedjemis.

Gianluca Bondielli