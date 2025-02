Secondo oro per Fidanza, con Alzini, Guazzini e Consonni. Bianchi e il quartetto sul tetto d’Europa

Agli Europei della pista in Belgio l’Italia continua a raccogliere medaglie.

Dopo quello di Martina Fidanza nello scratch, arrivano altri due ori: li conquistano Matteo Bianchi nel chilometro da fermo e il quartetto dell’inseguimento femminile formato da Martina Alzini, Vittoria Guazzini, Chiara Consonni e dalla stessa Fidanza. In una serata che viaggia coi tempi delle nostre ferrovie, resta invece senza podio il nuovo quartetto maschile, che chiude al quarto posto.

Matteo Bianchi, bolzanino di 23 anni, non è una sorpresa, ma una conferma: sul trono europeo era salito anche un anno fa, passando alla storia come primo italiano a scendere sotto il minuto nella specialità. Sotto il minuto resta anche sulla pista di Zolder, sia in qualifica che in finale, dove col tempo di 59’’865 mette in fila il tedesco Dorbach e il ceco Peterka. Settimo posto per l’altro azzurro, Stefano Minuta.

Anche il quartetto donne è una conferma: al titolo di un anno fa si aggiunge subito questo con protagoniste diverse, a ribadire che anche cambiando i fattori il risultato resta lo stesso.

In una finale equilibratissima contro la Germania le azzurre, già velocissime in semifinale, regalano all’Italia il quarto titolo della storia, tutti centrati nell’ultimo decennio.

A ingrassare il medagliere azzurro potrebbe essere oggi Miriam Vece nella velocità: la cremasca approda in semifinale eliminando nei quarti l’olandese Van de Wouw alla ‘bella’. Niente podio, ma buoni segnali dalla Giovane Italia impegnata nelle altre specialità.

È nono il ventenne Juan David Sierra nella corsa a punti dominata dal portoghese Leitao, è sesta la debuttante diciottenne Anita Baima nell’eliminazione. a. cos.