Secondo posto nella categoria maschile con Terrasi e terzo femminile con Micchi. Argento e podio per gli atleti delle Alpi Apuane

Un secondo posto nella gara maschile e un terzo posto in quella femminile, per il Parco Alpi Apuane-Team Eco Verde Cetilar nella 20esima edizione della "Corri Castelnuovo", la gara podistica internazionale organizzata dalla società biancoverde del presidente Graziano Poli e valida per il CPT Toscana.
Tra gli uomini (6 giri di un tracciato, per un totale di 7.5 km.) già dal primo giro si forma una coppia al comando con l’esperto biancoverde del Parco Alpi Apuane Alessio Terrasi e il giovane Girma Castelli dell’ Orecchiella Garfagana, un duello avvincente, deciso dopo una lunga e entusiasmante volata con Castelli che taglia per il primo il traguardo con il tempo di 25’50’’ davanti a Terrasi.
Nella categoria senior primo posto per Andrea Gesi che domina con il tempo di 27’55’’. Tra i veterani il biancoverde Stefano Simi bissa la vittoria del 2024 chiudendo in 19’43’’. Tra le donne Marta Micchi è terza a 2’ dalla vincitrice. Nella classifica a squadre trionfa il Parco Alpi Apuane a cui va il memorial "Giuseppe Bonaldi".
Intanto, dopo un lungo periodo di inattività causa infortunio, Rudy Albano torna al successo nella 10 km. su strada a Cavriago, nel reggiano, con il tempo di 33’38’’, prova valida per il campionato italiano delle Polizie Locali, una bella prestazione dopo lo stop forzato.
