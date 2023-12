Secondo posto nelle regate preliminari di america’s cup. A Jeddah splende una Luna Rossa: azzurri fermati in finale solo da New Zealand

Splende una Luna Rossa nelle acque di Jedddah. Sì, perché nonostante Team New Zealand rimanga l’equipaggio da battere in vista della 37esima Coppa America, che proprio i Kiwi difenderanno nelle acque di Barcellona, il team italiano ha dimostrato di saper risplendere anche durante le regate preliminari concluse al secondo posto assoluto a Jeddah. L’ultimo successo è arrivato nel Day-3, con l’ennesima prova di forza, questa volta con vento forte e onda corta. Luna Rossa non è partita in modo brillante ma ha saputo fare le scelte giuste, ingaggiando una lotta vincente con i francesi di Orient Express. Ritiro invece nell’ultima regata di flotta per un problema ai sistemi idraulici con il successo precedente che aveva però assicurato già l’ingresso nella finalissima ’match race’ contro New Zealand. Un primo campanello di allarme che poi ha suonato più forte nella sfida individuale con i neozelandesi dove nonostante la lotta serrata ai primi lati si è conclusa con un altro problema per Luna Rossa: questa volta è stato un volo troppo alto sul foil con uscita dall’acqua del timone e spanciata a causare lo stop. L’acqua ha impedito di tornare in volo, fermando le velleità di successo italiane. Luna Rossa torna dunque da Jeddah con la consapevolezza di avere ancora da lavorare ma di essere in scia dei Kiwi e di aver tempo per colmare il gap e inseguire ancora il sogno della Vecchia Brocca.

Gianluca Sepe