Secondo successo a Bologna, domani sfida alla Lituania. Slovenia in ginocchio. L’Italia è già ai quarti

Italia 77 Slovenia 66

Italia: Keyes 15, Pasa 15, Verona 7, Zandalasini 14, Pan 7, Cubaj 11, Madera 2. Santucci, Fassina ne, Andrè 2, Spreafino, Trimboli 4. All. Capobianco

Slovenia: Lisec 3, Oblak 14, Cvijanovic 1, Senicar ne, Gorsic, Friskovec 9, Jelenc 2, Sivka 16, Debeljak, Shepard 20, Sambolic, Barteleme. All. Dikaioulakos

Arbitri: Proc, Marques, Matejek

Note. Parziali: 22-17; 45-22; 61-48. Tiri da due: Italia 16/32; 12/28. Tiri da tre: 11/29; 8/19.Tiri liberi: 12/18; 18/26. Rimbalzi: 33; 32.

Un 2/2 dalla lunetta di Stefania Trimboli a 1’10“ dalla fine porta l’Italia sul +7 (73-66) e consente alle azzurre di qualificarsi per i quarti di finale che si disputeranno da martedì in grecia. Prima, però, c’è la gara di domani con le ragazze allenate da Andrea Capobianco che se la vedranno con la Lituania e chi vince avrà anche la testa del girone e un cammino, almeno in teoria, più semplice nel prossima tappa di questi Europei. Fa davvero meraviglia che Slovenia e Serbia escano eliminate da questa fase di qualificazione che si è giocata a Bologna e per loro l’incontro di domani servirà solo per stabilire chi saluta le Due Torri con una vittoria e chi, invece, attraversa l’Adriatico a bocca asciutta.

In questa festa per una qualificazione insperata e inaspettata un sassolino bisogna toglierselo. Fino a quando i tre fischietti hanno diretto la gara in maniera equa le azzurre hanno messo in campo tutto il loro talento e sono scese negli spogliatoi sul +23(45-22), quando le slovene hanno potuto sfruttare il loro fisico sono arrivate alla parità (62-62). Da qui è iniziata un’altra partita, ma ancora una volta lo spirito di gruppo ha fatto la differenza. Questa è una vera squadra che riconosce nella Cecilia Zandalasini la sua leader e allo stesso tempo la maturità della giocatotrice nata a Broni le consente di fare sempre la cosa giusta al momento giusto valorizzando tutte le compagne. Molto bene così per una nazionale che continua a vivere e a far vivere un sogno.