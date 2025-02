Sei Nazioni 2025, l’Italia batte il Galles 22-15 grazie ai calci di Allan e alla meta di Capuozzo

Roma, 8 febbraio 2025 - L'Italia del rugby dimentica il ko con la Scozia battendo il Galles allo Stadio Olimpico di Roma. L'Italrugby di Quesada centra il primo successo al Sei Nazioni 2025, rifilando ai britannici un punteggio di 22-15.

Sotto una pioggia incessante con uno stadio gremito di tifosi, italiani e gallesi, gli azzurri avevano chiuso il primo tempo in vantaggio per 16 a 3 sugli ospiti grazie alla meta di Ange Capuozzo e a quattro tiri piazzati Tommaso Allan.

Al termine del match è previsto il cosiddetto Terzo Tempo al Village dell'House Peroni, con il concerto di Carl Brave, primo artista a esibirsi nelle giornate romane del Sei Nazioni. Nella terza giornata, domenica 23 febbraio, all'Olimpico arriverà la Francia.

A Roma si è vita un'Italia convincente, solida in difesa, forte nella conquista e attiva in mischia. Al 6' il vantaggio con il calcio di Allan che porta il punteggio di 3-0. Risonde il Galles con un calcio di Ben Thomas che riporta porta il punteggio in parità sul 3-3.

Al 19' la meta azzurra di Capuozzo in agilità, dopo un grande lavoro di mischia, un calcio di Garbisi sull'out di sinistra e Ange in tuffo è bravissimo a schiacciare il pallone in meta. E Allan non sbaglia la difficile trasformazione del 10-3.

Sempre due calci di Allan portano il punteggio sul 16-3 alla fine del primo tempo. La ripresa si apre con due calci sbagliati di Allan ed una di Page-Relo. Con il Galles in 14 per l'espulsione temporanea di Adams, l'Italia va 19-3 ancora con Allan. Al Galles prima viene annullata una meta, poi arriva la marcatura con Wainwright. Al 73' il solito Allan porta il punteggio sul 22-8. Il Galles segna una meta di punizione (22-15). l'Italia chiude in 12 per una doppia espulsione, ma l'Olimpico esulta.