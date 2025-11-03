Sempre più Atletic Bibbiano e Rubierese

Continua a parlar reggiano la Prima categoria grazie alle regine Atletico Bibbiano Canossa e Rubierese. I matildici, con un margine di 6 punti sulla seconda del girone B, espugnano il feudo del Basilicastello con un secco tris ispirato da un Cilloni in stato di grazia: prima si conquista il rigore che Giberti trasforma prima del riposo, quindi suggerisce il diagonale del neo-entrato Artoni, infine disegna il lancio per la fuga di Lumetti. Quarto hurrà di fila per i biancorossi che al "Valeriani" si aggiudicano il vibrante big-match con l’ex capolista San Damaso: sblocca il mediano Bovi con uno shoot dai 20 metri, poi pareggio modenese agevolato anche dall’infortunio muscolare che mette ko il centrale Teggi, ma poco dopo svetta Vanacore per il nuovo vantaggio. Nella ripresa il fantasista Gareri cala il tris risolvendo una mischia nata da un cross, mentre gli ospiti mettono pepe nel finale col penalty imbucato da Saguatti. Fra i reggiani prove maiuscole di Iossa a centrocampo e del baby Fontanesi in difesa.

Sale in seconda piazza la FalkGalileo che esulta (3-1) in rimonta nel derby col Guastalla salvato in avvio da due super parate del guardiano ex di turno Martignoni. Rossoblù avanti col rigore realizzato al 19’ da Allai, ma già al 27’ una fuga con cross rasoterra di Redo trova la stoccata del bomber Attolini. Nella ripresa, su traversone di Guidetti piatto vincente di Terzo e a tempo scaduto fuga di Redo che infila sull’uscita del portiere.

Un lampo del puntero Vezzani firma il quarto hurrà di fila per la Povigliese che supera col minimo scarto la Madonnina.

Cambio della guardia nel girone B di Seconda categoria dove la Virtus Calerno azzecca il sorpasso sui cugini del Gattatico: gli azzurro-granata banchettano (3-0) nel derby col S.Ilario deciso dal double di Boni e infiocchettato da Fall, mentre il Gattatico cade (2-3) sul campo parmense della San Leo. Rafforza il primato il Boma Fellegara corsaro (2-1) su una positiva Saxum United capace di annullare il vantaggio del centrocampista Kuci, abile ad inserirsi su un rimpallo al limite, con la staffilata dal limite di Rubiani. Match-winner al 63’ Rubiani che s’invola in fascia e lascia partire una conclusione imparabile vicino all’incrocio. Perde terreno l’Atletic Progetto Montagna bloccato sul nulla di fatto al Centro Coni dalla Borzanese. Risultato oltremodo severo per un Vetto manovriero e inconcludente che incassa un poker fra le mura amiche dalla Barcaccia. Euro-gol al sette nel giro di 5’ firmati da Pin e Mirabella, mentre nell’ultimo quarto d’oro arriva il double del centravanti Neri in contropiede e al termine di una mischia. Gara rinviata per lo Sporting Cavriago di scena a Monticelli con un terreno volutamente preservato dopo la recente rizollatura. Grazie al ko del battistrada Carpine, il Reggiolo si avvicina a un punto dalla vetta: nonostante il rosso a Sola per doppio giallo al 26’, i biancorossi superano all’inglese il Concordia grazie all’incornata di Cerchiara da corner e a un’autorete. Un’azione personale di Crema con sinistro sul primo palo firma il blitz (2-1) della Virtus Mandrio sul Saliceta.

In Terza sudata vittoria in rimonta (2-1) per il primatista Puianello su un Ramiseto passato dagli 11 metri con Amendola. Dopo il riposo, Briselli segna un rigore e a 10’ dal gong shoot da lontano di Menozzi. I doppiettisti Ghirelli e Cortese, oltre alla singola di De Giuseppe, nella cinquina del Gatta sul Levizzano che consegna ai granata l’argento del girone A. Disco rosso per campo impraticabile pure per Plaza-Reggio Calcio.