Seravezza e Camaiore. Assenze di big cui far fronte

In Serie D (girone E) si gioca la 10ª giornata in questa prima domenica di novembre e sono in trasferta entrambe le versiliesi. Il Seravezza allo stadio “Stefano Lotti“ di Poggibonsi (dove arbitrerà Samuel Dania della sezione di Milano, coadiuvato dagli assistenti di linea Matteo Leli dell’Aquila e Carlo Silvano di Civitavecchia) mentre il Camaiore sarà fuori regione, in Umbria, sul campo del Cannara (dove la terna designata è con Riccardo Teodoli di Aprilia, Andrea Scionti e Marco Tundo di Roma).

Qui Seravezza. La classifica dice che a Poggibonsi è ultima contro terza. Ma guai a dirlo a mister Cristiano Masitto, che mette subito in guardia: "Bisogna partire dalla considerazione che non ci sono ultime in questo girone. Il Poggibonsi ha inserito nelle ultime settimane due o tre elementi nuovi che hanno mutato l’assetto della squadra, hanno cambiato allenatore e si è vista una squadra nuova anche se magari non sono arrivati dei punti. Dovremo aspettarci una squadra agguerrita, che vorrà fare punti... e abituarci al fatto che troveremo ogni domenica squadre sempre diverse da quelle di inizio campionato. Il nostro obiettivo è quello

di fare punti ogni domenica per proseguire nel nostro percorso, senza guardare alla classifica perché è un girone difficilissimo. Non recuperiamo né Mannelli né Mosti, ma li aspettiamo". Inoltre, senza ormai neanche più contare i lungodegenti Delorié e Falteri, si aggiunge l’assenza per squalifica di Bedini che imporrà qualche cambiamanento o con l’ingresso di Sforzi in mezzo al campo, mantenendo l’assetto del 4-3-3 o col cambio modulo passando ad un 4-4-2 molto più “spinto“. Probabile formazione (4-3-3): 1 Lagomarsini (C); 20 Pucci (’07), 28 Mannucci, 3 Bajic, 25 Pani; 17 Sforzi (’05), 8 Muhic, 5 Fabri; 27 Vanzulli (’06), 19 Spatari, 10 Lepri (23 M. Tognoni). All. Masitto.

Qui Camaiore. Nei bluamaranto ancora out Velani dietro e Bifini davanti cui si somma la squalifica di Magazzù. Già disponibile l’ultimo arrivato ’Leo’ Manfredi. Non sta benissimo Accorsini (causa mal di schiena) ma potrebbe stringere i denti e farcela dall’inizio. A Cannara è uno scontro diretto per la salvezza. "Mi aspetto una partita brutta" confessa mister Pietro Cristiani. Probabile formazione (4-3-1-2): 1 Di Biagio; 2 Tavernini (’07), 6 Accorsini (Belli, ’05), 5 Diana (C), 3 Casani (’05); 7 Marcucci, 4 Bigica, 8 Grilli (Raineri, ’05); 11 Luciani (’06); 10 Bongiorni, 9 Camaiani (Kthella). All. Cristiani.