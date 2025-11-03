Serie A 2 Elite. L’Atlante è duro a morire. Sotto 3-0 pareggia 4-4 contro l’Elledi in Piemonte

Pareggio pirotecnico tra Elledi e Atlante Grosseto. La trasferta piemontese dei grossetani, impegnati nella sesta giornata di A2 Elite di calcio a 5 ha visto un rocambolesco 4-4. Sul parquet di Caramagna Pimonte i biancorossi hanno ottenuto un punto prezioso, dopo una rimonta importante. I grossetani, arrivati in Piemonte con una striscia di quattro risultati utili consecutivi, cominciano forte, ma trovano uno strepitoso Lamberti tra i pali. L’Elledì sa soffrire in difesa ed è cinica in attacco. Alla rete di Sandri (ottavo gol in campionato per il vice capitano giallonero), seguono quelle di Cerbone e Dos Santos. Le squadre vanno così negli spogliatoi con il triplo vantaggio dei padroni di casa. Le giocate di Toni Jodas e Mesa non bastano ai toscani, privi di Restaino, per trovare la via della marcatura. L’Atlante Grosseto, dopo la pausa, cambia faccia e con il suo principale terminale offensivo, Fahd Yamoul, trova i due colpi per accorciare sul 3-2. L’ex Capurso, Jacopo Ugas, con una conclusione potente quanto precisa scrive il 3-3 a meno di 7 minuti dalla sirena finale. Mesa, servito da Toni Jodas, completa la rimonta (4-3). Nel finale succede di tutto. I biancorossi rimangono in inferiorità numerica per via dell’espulsione di Schettino (doppio giallo). A 45’’ dalla conclusione, a fare saltare ancora una volta il banco è Dos Santos che con la sua doppietta personale regala il 4-4 e un punto alla formazione di casa al termine di una partita incredibile.