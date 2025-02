Serie A. Calvisano resta in testa. A Parma match chiave

La serie A di rugby domani riprende il suo cammino e chiama il Calvisano capolista all’impegnativa trasferta di Parma. I gialloneri devono vincere in casa di un avversario blasonato come gli emiliani per mantenere a distanza il Rugby Torino, che insegue a cinque punti di distanza e gode dei favori del pronostico nel match interno con l’Amatori & Union Milano. L’incontro tra gialloblù e bassaioli, invece, si preannuncia aperto ad ogni risultato. L.M.