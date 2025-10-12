Serie A Élite. Viadana, cinque mete per ripartire. Mogliano si arrende allo Zaffanella

È una vittoria che profuma di sollievo quella del Rugby Viadana 1970: 35–22 a Mogliano nella prima di Serie A Élite. Cinque mete e, soprattutto, la sensazione di una squadra che ha finalmente provato a produrre il suo gioco. Dopo i ko in Supercoppa e Coppa Italia serviva un segnale davanti al pubblico di casa. Il piano-partita è chiaro da subito: ritmo e campo verticale. Frutos Macchi rompe l’equilibrio al quindicesimo, Ferro realizza e non si fermerà più (5/5 dalla piazzola, Player of the Match). Mogliano prova a restare aggrappato con Peruzzo e i calci di Favaretto, ma Ciardullo colpisce due volte nel primo tempo: 21–12 all’intervallo e inerzia ai gialloneri. Nella ripresa Ciofani spinge fino al 28–12, l’acuto di Bonan non basta a riaprire perché Di Chio chiude la porta. Anche con il giallo a Ferro, Viadana non perde la sua compattezza: gestione territoriale, pulizia nei punti d’incontro, difesa che sale nei momenti caldi. Conta il punteggio, i cinque punti in classifica, ma conta di più l’idea: un gruppo che cresce dentro un registro collettivo riconoscibile. Il 35–22 può anche essere un episodio, ma è la prima pietra di una casa che vuole diventare fortezza. Adesso il compito è replicare questa intensità, dopo il dolore della scorsa finale Scudetto e il brutto avvio di stagione.

VIADANA-MOGLIANO 35-22 (21-12) A.L.M.