Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Altri Sport
  3. Serie A Élite. Viadana, cinque mete per ripartire. Mogliano si arrende allo Zaffanella

Serie A Élite. Viadana, cinque mete per ripartire. Mogliano si arrende allo Zaffanella

Gialloneri reduci dal doppio ko in Supercoppa e Coppa Italia. Ferro migliore in campo. senza errori dalla piazzolla.

di ALESSANDRO LUIGI MAGGI
12 ottobre 2025
Matias Frutos Macchi, mediano d’apertura del Rugby Viadana 1970

Matias Frutos Macchi, mediano d’apertura del Rugby Viadana 1970

XWhatsAppPrint

È una vittoria che profuma di sollievo quella del Rugby Viadana 1970: 35–22 a Mogliano nella prima di Serie A Élite. Cinque mete e, soprattutto, la sensazione di una squadra che ha finalmente provato a produrre il suo gioco. Dopo i ko in Supercoppa e Coppa Italia serviva un segnale davanti al pubblico di casa. Il piano-partita è chiaro da subito: ritmo e campo verticale. Frutos Macchi rompe l’equilibrio al quindicesimo, Ferro realizza e non si fermerà più (5/5 dalla piazzola, Player of the Match). Mogliano prova a restare aggrappato con Peruzzo e i calci di Favaretto, ma Ciardullo colpisce due volte nel primo tempo: 21–12 all’intervallo e inerzia ai gialloneri. Nella ripresa Ciofani spinge fino al 28–12, l’acuto di Bonan non basta a riaprire perché Di Chio chiude la porta. Anche con il giallo a Ferro, Viadana non perde la sua compattezza: gestione territoriale, pulizia nei punti d’incontro, difesa che sale nei momenti caldi. Conta il punteggio, i cinque punti in classifica, ma conta di più l’idea: un gruppo che cresce dentro un registro collettivo riconoscibile. Il 35–22 può anche essere un episodio, ma è la prima pietra di una casa che vuole diventare fortezza. Adesso il compito è replicare questa intensità, dopo il dolore della scorsa finale Scudetto e il brutto avvio di stagione.

VIADANA-MOGLIANO 35-22 (21-12) A.L.M.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Rugby Sound

Continua a leggere tutte le notizie di sport su