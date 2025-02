Serie A Elite. Viadana non brilla, ma espugna Vicenza

Il Viadana espugna la Rugby Arena di Vicenza con il punteggio di 15-19, centrando la quinta vittoria consecutiva in Serie A Elite. Una gara combattuta e sofferta per i gialloneri, che non riescono a conquistare il punto di bonus offensivo, fermandosi a tre mete segnate. L’incontro si apre con il piazzato di Pozzobon che porta avanti i padroni di casa. Viadana risponde al 19’ con la prima marcatura di giornata, siglata da Ciardullo e trasformata da Roger Farias. I Rangers però non mollano e, prima dell’intervallo, tornano avanti con la meta di Roura per l’8-7.

Nella ripresa, Viadana prende il controllo della partita con la meta da maul di Dorronsoro al 54’ e il sigillo sulla bandierina ancora di Ciardullo, che si guadagna il titolo di Player of the Match. Madero trasforma per l’8-19. Vicenza prova a rientrare nel finale con un’altra marcatura di Roura trasformata da Joubert, ma non basta. Un successo importante per Viadana, seppur macchiato da errori di handling e imprecisioni che hanno reso il match più difficile del previsto. Dopo una settimana di pausa per il Sei Nazioni dell’Italrugby, Viadana tornerà in campo l’1 marzo alle 14.30, ospitando i Lyons Piacenza in un match cruciale per il cammino in campionato. Intanto sono sette i punti sul Petrarca, impegnato oggi sul non semplice campo del Valorugby. Per Viadana continua la corsa in vetta alla classifica: i gialloneri restano la squadra da battere.

RANGERS VICENZA - VIADANA 1970 15-19 (8-7)

Alessandro Luigi Maggi