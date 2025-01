SERIE A ELITE. Viadana regina d’inverno, demolita Reggio Emilia

Dimostrazione di forza. Viadana rivendica il primato in classifica demolendo con sei mete il Valorugby Reggio Emilia nel big match dell’ultima giornata del girone di andata. I mantovani sono così campioni d’inverno del campionato di Elite con otto vittorie e il solo ko di inizio dicembre con i tricolori del Petrarca. 48-0 il finale, mentre Calvisano torna in campo oggi alle ore 14.30 al Beltrametti di Piacenza per quanto riguarda la Serie A. I bresciani hanno dominato il 2024 con otto vittorie in otto gare nel girone 2, i padroni di casa sono staccati di 16 punti. L’insidia è il ritorno in campo dopo tre settimane di sosta. A.L.M.