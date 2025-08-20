Serie A1. Bollate, gioia scudetto. Bigatton è da MVP

Grande gioia in casa Bollate Softball per il quindicesimo Scudetto conquistato nella storia della società lombarda. Un titolo arrivato al termine di una tiratissima finale contro Forlì, terminata soltanto alla “bella“, in gara-5, disputata nel centro sportivo di via Novara. Determinante la vittoria per 6-4 contro l’Italposa, che ha portato in bacheca il secondo tricolore consecutivo grazie a una coriacea rimonta che ha spezzato le velleità delle avversarie. L’MKF Bollate chiude così una splendida stagione in Serie A1 caratterizzata da 38 vittorie in 44 partite.

Un grande traguardo per il timoniere della squadra lombarda, Eduardo Arocha, che non nasconde la propria dossifazione. "È una grande emozione aver vinto il titolo anche quest’anno, in una grande serie - afferma - Complimenti a Forlì perché è stata veramente dura. Le ragazze non mollano mai e questo è il risultato. Il fattore fondamentale? Il lavoro è parte di questo. Un lavoro di tutto un anno, con ben poco riposo, questi sono i risultati. Sono molto felice, andremo avanti".

Miglior giocatrice delle finali, premiata al termine dell’ultima sfida dal Presidente della FIBS, Marco Mazzieri, la pitcher dell’MKF Bollate, Laura Bigatton. "Forlì è una grande squadra, abbiamo dovuto lottare fino alla fine - le parole dell’atleta - In certi momenti siamo state nemiche di noi stesse. Abbiamo lavorato tanto, facendo tanti sacrifici. Personalmente ho acquisito maggiore sicurezza in me stessa, grazie alle mie compagne. Lanciare in una gara 5 di una finale Scudetto è un’emozione grandissima, non stavo riuscendo a giocare come volevo e invece stavolta ce l’ho fatta. Vincere il mio primo MVP della storia è stato qualcosa di grande".

R.S.