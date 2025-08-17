Acquista il giornale
Serie A1. Brescia fatta in casa. Otto giocatori in rosa arrivano dal vivaio

di ALESSANDRO LUIGI MAGGI
17 agosto 2025
L’AN Brescia di coach Sandro Bovo (nella foto) si prepara a una nuova stagione con una fisionomia chiara: otto giocatori su quattordici cresciuti nel vivaio, a testimonianza di un lavoro di lungo periodo che ha saputo garantire risultati ai massimi livelli. Dopo gli addii di Max Irving, passato alla Pro Recco, di Francesco Faraglia, approdato a Trieste, e di Niccolò Gitto – quest’ultimo simbolo di un’epoca, con 9 scudetti, 8 Coppe Italia e 2 Champions League in bacheca – la società ha scelto di puntare su due innesti di spessore internazionale: il mancino croato Ante Viskovic e l’attaccante montenegrino Vlado Popadic. Promosso in prima squadra anche Filippo Lodi, reduce da 46 gol in A2 con la satellite Brescia Waterpolo. Gli obiettivi stagionali sono ambiziosi: confermarsi principale antagonista della Pro Recco, pur consapevoli del gap tecnico con i liguri. Trieste e Savona restano rivali pericolose, mentre Posillipo ha compiuto un deciso passo avanti. Sul fronte europeo, la novità più importante è il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza. Dal 19 al 21 settembre a Zagabria, il Brescia affronterà Mladost e Vouliagmeni nei preliminari: le prime due accederanno alla fase a gironi, la terza sarà dirottata in EuroCup. Un girone ostico, con la possibilità di sfidare nella fase successiva Olympiacos o Ferencvaros.

