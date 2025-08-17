Serie A1. Brescia fatta in casa. Otto giocatori in rosa arrivano dal vivaio

L’AN Brescia di coach Sandro Bovo (nella foto) si prepara a una nuova stagione con una fisionomia chiara: otto giocatori su quattordici cresciuti nel vivaio, a testimonianza di un lavoro di lungo periodo che ha saputo garantire risultati ai massimi livelli. Dopo gli addii di Max Irving, passato alla Pro Recco, di Francesco Faraglia, approdato a Trieste, e di Niccolò Gitto – quest’ultimo simbolo di un’epoca, con 9 scudetti, 8 Coppe Italia e 2 Champions League in bacheca – la società ha scelto di puntare su due innesti di spessore internazionale: il mancino croato Ante Viskovic e l’attaccante montenegrino Vlado Popadic. Promosso in prima squadra anche Filippo Lodi, reduce da 46 gol in A2 con la satellite Brescia Waterpolo. Gli obiettivi stagionali sono ambiziosi: confermarsi principale antagonista della Pro Recco, pur consapevoli del gap tecnico con i liguri. Trieste e Savona restano rivali pericolose, mentre Posillipo ha compiuto un deciso passo avanti. Sul fronte europeo, la novità più importante è il ritorno in Champions League dopo un anno di assenza. Dal 19 al 21 settembre a Zagabria, il Brescia affronterà Mladost e Vouliagmeni nei preliminari: le prime due accederanno alla fase a gironi, la terza sarà dirottata in EuroCup. Un girone ostico, con la possibilità di sfidare nella fase successiva Olympiacos o Ferencvaros.

Alessandro Luigi Maggi