Serie a1. L’AN a Palermo per trovare conferme

L’AN Brescia è pronta a scendere in vasca a Palermo contro il TeLiMar di Gu Baldineti. Il fischio d’inizio è fissato per le ore 15 presso la piscina comunale di Terrasini. I lombardi arrivano all’appuntamento con la voglia di confermare l’ottimo momento di forma: reduci dalla vittoria nell’andata degli ottavi di EuroCup contro l’Hannover, puntano a mantenere l’imbattibilità in campionato. Dall’altra parte, i siciliani vogliono dare continuità al successo ottenuto contro l’Onda Forte, pur consapevoli della difficoltà dell’incontro.

La settimana dei bresciani è stata caratterizzata da allenamenti a ranghi ridotti a causa delle numerose convocazioni in Nazionale: Baggi Necchi, Gianazza, Balzarini, Ferrero e Guerrato sono rientrati solo giovedì dallo stage con il Settebello. Nota positiva, il recupero di Mario Del Basso. Coach Sandro Bovo è consapevole della difficoltà della trasferta: "Affrontiamo una squadra che ha trovato la sua identità sotto la guida di Baldineti. Per noi sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione e proseguire il percorso positivo in campionato".

A.L.M.