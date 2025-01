Serie A1. Savona e Pro Recco. L’An chiamata al doppio test chiave

L’AN Brescia entra ufficialmente nella fase calda della stagione, un periodo decisivo che metterà alla prova la squadra sia dal punto di vista tecnico che mentale. Questa settimana rappresenta un banco di prova fondamentale per capire il reale valore del gruppo allenato da Sandro Bovo (nella foto), che finora ha dimostrato una solidità impressionante, come dimostra anche l’accesso agli ottavi di finale di EuroCup (a fine mese con Hannover).

La prima tappa di questo percorso impegnativo sarà il match contro Savona, previsto per domani a Mompiano. Una partita chiave contro una delle formazioni più in forma del campionato, dieci vittorie in undici gare disputate. Successivamente, il 18 gennaio, i biancazzurri saranno impegnati in trasferta a Sori contro la Pro Recco, imbattuta come l’AN e che guida la classifica con una gara in più rispetto ai rivali.

Al vertice della Serie A1, tre squadre – Recco, Brescia e Savona – sono racchiuse in appena sei punti. I liguri sono anche l’unica italiana ad oggi in Champions League. Bovo, coach dell’AN, continuerà ad affidarsi a Del Basso, capocannoniere di squadra con 28 reti e vera sorpresa della stagione.

Alessandro Luigi Maggi