Serie B. Coppa e campionato. Varese non vince più. Coach sotto accusa

"Sì, è sicuramente il momento più complicato degli ultimi 3 anni, da quando sono presidente. Mi dispiace soprattutto per la gente che è venuta a vederci". Non cerca scuse il presidente di Varese, Carlo Bino, dopo la pesante sconfitta per 7-1 nella semifinale di Coppa Italia giocata tra le mura amiche contro Caldaro. Il pubblico della Acinque Arena per la prima volta ha fischiato sonoramente la squadra. I Mastini, al quarto ko di fila tra campionato e coppa, sembrano essersi completamente persi. Nell’animo e nel gioco (la difesa subisce troppi gol, l’attacco ne produce pochi).

Sul banco degli imputati per i tifosi c’è principalmente il coach sloveno Gaber Glavic (nella foto), che sembra aver portato a Varese un metodo di allenamento da hockey americano, inadatto al dilettantismo italiano. Ora la stagione non è finita, i gialloneri devono cercare la svolta per provare a fare bene nei playoff Scudetto al via da marzo. Ma allo stato attuale delle cose anche una semifinale, l’obiettivo minimo stagionale, non sembra più così alla portata.

Al.St.