Serie B Interregionale. Loreto punta al bersaglio grosso: "La rosa è buona, vogliamo vincere»

L’Italservice Loreto continua a lavorare sodo, La preparazione estiva prosegue spedita in vista della partenza del campionato di Serie B Interregionale. Sabato, nel frattempo, sono previsti due eventi importanti per la squadra pesarese. Il primo: alle ore 11 si terrà la conferenza stampa di lancio della campagna abbonamenti 2024/2025 al Ristorante "In Piazzetta" di Pesaro (Via Carlo Cattaneo, 37). Nel pomeriggio, alle 18.30, al PalaMegabox sarà invece tempo del primo test match estivo, da disputare contro la General Contractor Jesi. A questa amichevole ne seguiranno altre cinque, di cui tre in città: venerdì 6 settembre in casa contro Bramante Pesaro (ore 18.30), mercoledì 11 ancora in casa contro Pisaurum (ore 18.30), sabato 14 a Ravenna (ore 17.15), mercoledì 18 in casa contro Fossombrone (ore 18.30), sabato 21 in casa del Bramante Pesaro (ore 17).

A fare il punto sulla preparazione e sul mercato è il general manager gialloblù, Federico Ligi: "Dell’organico siamo certamente soddisfatti, come tutti a inizio stagione. Sarò scontato, ma se non fossimo convinti ad agosto delle scelte fatte, avremmo un bel problema. Poi è chiaro che il mercato perfetto non esista. Innanzitutto, siamo partiti da una valutazione complessiva della passata stagione, senza fermarsi al risultato finale che è stato indubbiamente positivo e da lì ripartire con un nucleo di giocatori e persone affidabili, integrandole con atleti nuovi che avessero le caratteristiche giuste per correggere le lacune emerse nel corso dell’ ultima stagione".

In vista di quella che sta per cominciare, il gm di Loreto fissa l’obiettivo: "Vogliamo essere lì per competere per la vittoria finale, vincere sarà ancora più difficile essendoci meno promozioni, ma abbiamo il dovere di ambire a farlo. Il girone è ulteriormente salito di livello ed è probabilmente il più competitivo di tutta la categoria. Matelica ha costruito un roster di categoria superiore e reciterà il ruolo che toccò a noi l’anno scorso, quello della super favorita. Vedo molto competitiva in primis Ozzano, poi Recanati, Porto Recanati, Roseto".

Non manca un appello ai tifosi da parte di Ligi: "Vorremmo che si creasse uno zoccolo di tifosi del Loreto. Starà alla squadra spingere le persone a seguire il club mostrando un gioco piacevole e grintoso. Non dimentichiamo che la presenza di pubblico sarà fondamentale per accompagnare la proprietà nel suo percorso".

b. t.