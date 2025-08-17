Serie B Interregionale. Mens Sana. Martedì il raduno tra ’veterani’ e nuovi volti

Tutto pronto in casa Note di Siena Mens Sana Basketball in vista del raduno di martedì al PalaGiannelli, dove i biancoverdi del neo tecnico Vecchi e del suo nutrito e rinnovato staff si alleneranno alternandosi col Bernino di Poggibonsi visti i lavori al PalaEstra almeno per la prima fase della preparazione. Faranno parte del gruppo fin dal primo giorno di allenamento i confermati Pannini, Prosek, Jokic, Neri, Pucci e Belli e i nuovi Perin, Nepi, Moretti e Yarbanga. Aggregati alla prima squadra tre giovani elementi (tutti del 2008) della Under19 Eccellenza: Ferranti, guardia/ala, Calviani (che lo scorso anno ha esordito a Varese nella seconda fase), playmaker e Bisanti, guardia/ala. "Abbiamo cercato di intervenire – ha detto il presidente Francesco Frati (foto) a RadioSienaTV – per migliorare la squadra seguendo i dettami dello staff tecnico. Ci aspetta un anno difficile ma crediamo di aver aggiunto esperienza nel settore degli esterni e immesso forse fresche e giovani in quello dei lunghi. Contenti delle conferme dei ragazzi che hanno fatto bene negli ultimi anni con noi, come Prosek ad esempio. Siamo soddisfatti del lavoro fatto fino ad ora e non vediamo l’ora di iniziare la preparazione. Obiettivi? Il campionato sarà difficile e competitivo anche per via della formula nuova. Sicuramente cercheremo di centrare uno dei primi otto posti in regular season per poi giocarci i playoff". La Mens Sana intanto ha ufficializzato le conferme del mental trainer Lapo Baglini e del diestista Cesare Bazzetta, ormai da anni in biancoverde.