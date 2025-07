Serie B Nazionale. La T Gema ufficializza Andreazza. Barsotti resta sulla panchina Fabo

I timonieri ci sono. Le due franchigie montecatinesi della palla a spicchi, messa in ghiaccio praticamente sul nascere la questione della fusione, complici una certa diversità di vedute tra le parti e – soprattutto – i tempi stringenti verso la nuova stagione, hanno ufficializzato chi le guiderà in panchina nel campionato di Serie B Nazionale 2025-2026 che è già alle porte, nonostante l’annata 2024-2025 si sia chiusa da nemmeno due settimane.

In entrambi i casi il nome del condottiero è un segreto di Pulcinella: per quanto riguarda i "leoni" termali gli indizi erano già evidenti e corposi e portavano tutti nella direzione di Marco Andreazza, 51enne tecnico di Montebelluna il cui arrivo nella città delle Terme, sponda La T Gema, ha assunto i crismi dell’ufficialità soltanto ieri. "Pallacanestro Montecatini annuncia con soddisfazione di aver raggiunto l’accordo con Marco Andreazza come head coach per le prossime due stagioni", si legge nella nota pubblicata dal club di Alessandro Lulli, che definisce l’allenatore scuola Benetton Treviso un coach di "esperienza e grande capacità, oltre a un sicuro feeling col nostro territorio, avendo allenato negli ultimi 8 anni quasi sempre in Toscana: prima per tre stagioni alla Solbat Piombino (fino al 2020) e poi dal febbraio 2022 al febbraio scorso alla Libertas Livorno, conducendola in tre anni ai playoff di Serie B, a una semifinale e soprattutto ad una promozione in A2, battendo Roseto in gara-5 in trasferta".

Ecco che dunque le prossime stracittadine montecatinesi (a partire da quella possibile in Supercoppa LNP a settembre) diventeranno sfide fra amici/nemici, perché nella sua lunga militanza nella nostra regione l’ex tecnico amaranto ha instaurato un solido legame di stima e amicizia con Federico Barsotti, confermato in via ufficiale dalla Fabo Herons Montecatini praticamente in contemporanea con l’annuncio di Andreazza da parte dei "cugini" (e viene difficile pensare che sia una semplice coincidenza). Il coach trevigiano è stato spesso visto in tribuna al PalaTagliate nell’ultimo scorcio della passata stagione e durante i playoff per seguire i match degli "aironi" allenati dal suo amico e collega, tanto che la sua presenza piuttosto assidua nel palazzetto lucchese era stata interpretata come il segnale di un eventuale futuro nella Montecatini sponda Herons nel caso in cui Barsotti e la Fabo si fossero separati a fine stagione. Niente di tutto ciò: il tecnico che ha portato Natali e compagni a giocarsi per tre volte in due anni la A2 resterà in sella per affrontare il suo quinto campionato consecutivo alla guida degli Herons, mentre Andreazza vestirà sì il rossoblù, ma dalla parte opposta del naviglio termale.

Filippo Palazzoni