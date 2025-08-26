Serie C. Bresciane a secco. L’esordio è amaro. Il mercato resta open

La prima giornata del girone A di serie C, seppur con toni diversi, è stata amara per le due cugine bresciane, Ospitaletto e Lumezzane. Entrambe, infatti, sono incappate in una falsa partenza che le costringe ad affrettare il lavoro per raggiungere la giusta condizione e cercare un riscatto nel prossimo turno. Una reazione che potrebbe passare attraverso un mercato che rimane aperto per tutte e due. La matricola arancione rimpiange un primo tempo opaco e spera nello spirito messo in mostra nella ripresa a Lecco, a questo punto potrebbe decidere di completare il proprio organico con un paio di inserimenti. Il successo colto in Coppa Italia aveva rinforzato la fiducia nella squadra allenata da Quaresmini, ma è mancato il bis e davanti ai primi 3 punti della stagione gli oranges non hanno messo in mostra il piglio necessario. Musso sta valutando possibili mosse in difese (piace Diop dell’Union Brescia), ma anche sulle corsie esterne e in avanti potrebbero esserci a breve novità. La cinquina rimediata dai rossoblù sul terreno della corazzata Vicenza, invece, pone in evidenza, oltre all’assenza di due perni della difesa come Pogliano e Filigheddu e al netto calo nel finale, la fragilità di un gruppo ancora in costruzione.

Luca Marinoni