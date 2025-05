Serie C femminile. Festa di promozione rinviata per la Normac . Le padrone di casa fermano la capolista

Futura Ceparana

3

Normac

1

(22-25 / 25-11 / 25-22 / 25-19)

Futura C.: Barletta, Battistini, Castagna, D’ascoli, Morghen, Rossi, libero Pascucci. All. Garfagnini.

Normac: Arecco, Carpinteri, Cavaglioni, Esposito, Gatto, Gulisano, Mij, Rissetto. Tognini, Torrazza, Truffa, libero Travalia. All. Delucchi.

Arbitro: Proietti e Pennetti.

CEPARANA - Festa rinviata per la Normac che non ha potuto festeggiare la promozione nella penultima di campionato. Le ragazze di Garfagnini entrano in campo deconcentrate e solo un’avversaria imprecisa soprattutto in battuta le tiene in gioco fino al termine del set vinto dalla capolista. Nel secondo parziale, dove il tifo spezzino comincia ad alzare i decibel, le genovesi crollano davanti ad un Futura che parte a mille. Terzo set di categoria superiore con scambi di gioco spettacolari fino al 25-22. In un clima incandescente si conclude la quarta frazione con Battistini, Rossi e D’Ascoli al top.

Risultati di Serie C femminile: Campomorone-Albaro 3-1, Albisola-S. Sabina 1-3, Sanremo-Cogovalle 1-3, Lavagna-Sestri 3-0, Volare Volley-Wonder Normac 3-0, Villa Levi-Tigullio 3-1. Classifica: Normac 62, Cogovalle e Futura 59, Villa Levi 49, Volare Volley 44, Sanremo 35, Tigullio e S.Sabina 33, Campomorone 31, Wonder 30, Albaro 28, Sestri e Lavagna 23, Albisola 13.

Ilaria Gallione