Serie C. Il Gubbio adesso ci crede. Di Carlo, c’è già l’impronta

A Gubbio c’è entusiasmo. Sì, sono passate appena tre partite ed è ancora presto per poter definire i reali valori delle squadre, ma anche nel derby contro il Perugia si sono visti molti segnali incoraggianti che confermano le sensazioni delle prime due giornate, cioè quelle di una squadra che può divertirsi e far divertire.

Non solo, perché l’amarezza che si è avvertita nell’ambiente dopo i pareggi (un po’ stretti) contro Samb e Perugia è sintomo di una piazza che quest’anno sembra non avere paura di dimostrarsi ambiziosa. Sia in campo che fuori. In primis perché la rosa allestita dal direttore sportivo Mauro Leo si sta dimostrando competitiva, dai più ai meno giovani, in attesa di chi sta ancora completando il proprio percorso di inserimento all’interno della rosa. E poi anche perché Domenico Di Carlo, a circa due mesi dal suo arrivo a Gubbio, sembra aver già creato un buon amalgama tra la squadra e tutto ciò che lo circonda, dalla stampa ai tifosi passando per lo staff, la dirigenza e tutti gli addetti ai lavori.

È anche questa coesione e unione d’intenti che permette ai giocatori in campo di potersi già esprimere su un buon livello, ma ancora c’è molto da lavorare, specialmente in fase di concretezza sotto porta. In queste prime uscite si è visto un Gubbio molto propositivo, che cerca spesso la verticalizzazione ma che poi, nel momento decisivo, pecca in cattiveria e incisività per trasformare in rete quanto di buono creato con l’azione. Ma ancora, si tratta di dettagli che non vanno a intaccare la visione generale che si sta creando in città, fatta di sogni ed entusiasmo, tradotti in circa 5500 spettatori totali nelle prime due gare interne della stagione. Ora l’obiettivo è quello di mantenere lo standard di questi primi incontri, migliorandolo limando gli errori emersi a partire dalla trasferta di Forlì di sabato pomeriggio.

Federico Minelli