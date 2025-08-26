Serie C. Il Lecco è soddisfatto : "Questo gruppo ha grande carattere»

C’è soddisfazione in casa lecchese per il debutto in campionato concluso con la vittoria per 2-1 contro l’Ospitaletto, squadra che è stata capace, una settimana prima, di eliminare le aquile dalla Coppa Italia, e soprattutto per la prima ora di gioco in cui la squadra ha tenuto il campo con autorità dominando la scena e salendo facilmente sul 2-0. Nei 30’ finali, invece, il Lecco ha sofferto il rientro dei bresciani che hanno accorciato le distanze e che nel finale si sono visti negare il pari da due grandi interventi di Furlan, già in forma strepitosa. "La sofferenza nel finale? Se una squadra dimostra di saper soffrire vuol dire che ha carattere – ha detto mister Valente -, anche chi è entrato ha dimostrato di volere vincere. C’è ancora tanto da fare...". Quel che non è mancato è stato lo spirito di squadra. "Questa è la cosa più importante, non c’è niente al di sopra dello spirito di squadra". Ed ora testa al match di sabato in casa della Triestina, ultima con -7 di penalizzazione. "Difficile. Noi stiamo cercando la soluzione per allenarci sull’erba dove è tutto un altro sport… spero di poter fare un paio di allenamenti sull’erba prima di Trieste. La squadra scenderà in campo sempre per vincere…".

Fulvio D’Eri