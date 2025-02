Serie C. Lecco senza il mister e la punta di spessore

Tanti scambi anche in Serie C nella sessione del mercato di riparazione terminato lunedì sera a mezzanotte. Società lombarde molto attive, ognuna per cercare di centrare il proprio obiettivo. Una delle più impegnate è stata la dirigenza del Lecco perché dopo l’esonero di mister Volpe la società lariana sta lavorando ancora per trovare il tecnico giusto per il finale di stagione. Dopo che Francesco Baldini, esonerato a ottobre, ha risolto il contratto per andare alla Spal, i nomi caldi sono quelli di Massimo Donati e Roberto Taurino. Intanto la dirigenza ha operato una vera e propria rivoluzione, terminata con tre cessioni di spicco, quelle di Ionita, Celjak e Galli, e con l’acquisto di Sene e Zanellato. La punta di spessore? Un’altra volta.

La migliore delle lombarde è la FeralpiSalò, terza e desiderosa di far bene ai playoff, che ha acquistato il difensore Diop dal Bologna e gli attaccanti Santini (Virtus Entella) e Crespi (prestito Lazio). In uscita, invece, alcuni nomi importanti tra i quali Dubickas passato al Pisa di Pippo Inzaghi. L’Albinoleffe ha operato poco, con Ambrosini in entrata e Capelli in uscita, mentre l’Alcione Milano ha preso Acella dalla Cremonese e Renault dall’Atalanta U23 che ha ceduto alcuni giocatori mantenendo pressoché inalterata l’ossatura della squadra. Il Lumezzane ha preso il giovane Pittino dal Genoa e Toniolo dall’Hellas Verona mentre la Pergolettese ha acquistato Abati dalla Spal, Patanè dall’Hellas Verona e Di Biase dalla Juventus. La pericolante Pro Patria ha inserito lo svincolato Barlocco e preso Coccolo, mentre il Renate ha preso Kolaj dal Crotone.

Fulvio D’Eri