Serie C: L'esperienza vince con Virtus Entella, Ternana e Torres sul podio

Quest’anno in serie C ha vinto l’esperienza. Al termine del campionato regolare, il podio è composto da una età media superiore ai 27 anni, con quella della Torres che sfiora addirittura i trenta. Virtus Entella, direttamente promossa in serie B, Ternana (seconda) e Torres (terza) hanno l’età media più alta del girone, insieme alla Spal che invece lotta per non retrocedere.

Tra le squadre entrate agli spareggi-promozione, l’eccezione è quella della Pianese (23,6), approdata al secondo turno dei play off, che ha l’organico più giovane dopo quello del Milan Futuro. Il Perugia, nella stagione che si è appena conclusa, si colloca a metà strada (25,2), ma il problema è che quella dei giocatori biancorossi è una media formata da giocatori piuttosto "adulti" e da giovanissimi.

Manca la mezza età calcistica: il giocatore con esperienza ma ancora abbastanza giovane da poter garantire tenuta e freschezza atletica, soprattutto in vista di una stagione che si preannuncia piuttosto dispendiosa dal punto di vista fisico.

Un percorso che la società di Pian di Massiano ha provato a iniziare già con il mercato di gennaio con l’arrivo del difensore Riccardi (29) e del centrocampista Broh (28), ingaggiati insieme a Kanoute che è già un over 30 e Joselito, appena sopra i 20 anni. La rosa del Grifo contava i baby Marconi e Plaia con 19 anni, 20 quelli di Giunti, Di Maggio e Amoran, ma anche i 36 di Angella, i 35 di Bartolomei e Lisi e i 32 di Matos. Il prossimo mercato del Perugia, quello targato tutto Mauro Meluso, dovrà portare maggiore equilibrio. La spina dorsale del Grifo è abbastanza giovane: il portiere Luca Gemello (24 anni), il play Joselito (21) e il centravanti Daniele Montevago (22), insieme al più esperto Riccardi, ma i primi tre hanno dimostrato di saperci e poterci stare anche la prossima stagione. La serie C è il campionato forse più complesso e le scelte, per non sbagliare, andranno compiute con grande attenzione.