Serie C, parla Di Carlo dopo il successo sul campo del Forlì. Il Gubbio è implacabile in formato trasferta: "Gara di grande sofferenza, la vittoria vale di più»

GUBBIO – È un Gubbio formato trasferta. Alla seconda partita di campionato giocata lontano dalle mura amiche, i rossoblù di mister Domenico Di Carlo hanno trovato la seconda vittoria in campionato, offrendo una prestazione a tutto tondo anche riuscendo a interpretare i vari momenti della gara. Non può dunque che essere soddisfatto il tecnico laziale quando commenta la gara dopo il fischio finale: "Tre punti fondamentali su un campo difficilissimo, complimenti al Forlì che sapevamo essere una squadra aggressiva e veloce. Abbiamo saputo soffrire quando c’era da farlo – sottolinea Di Carlo – ma siamo stati bravi nelle tante occasioni che abbiamo creato per andare in vantaggio. È stata una partita molto equilibrata, Signorini ha spezzato questo equilibrio con una palla inattiva, poi fino alla fine l’abbiamo gestita bene anche se loro hanno avuto delle occasioni anche noi potevamo fare il raddoppio: ci prendiamo i tre punti, grande partita di sofferenza quindi la vittoria ha più valore". Qualche piccola preoccupazione c’è stata durante i 90’, soprattutto per quanto riguarda gli infortuni: "Saber ha avuto un problemino alla vigilia e non l’abbiamo rischiato, a Bagnolini invece si è aperto il labbro e spero che sia solo quello, Signorini invece ha accusato un po’ di indurimento dietro quindi abbiamo preferito sostituirlo". Poi un’analisi su queste prime settimane di campionato: "Il gruppo sta crescendo, ci sono tanti giovani e abbiamo bisogno di tempo. Vediamo ancora che ci sono delle dinamiche tattiche che a volte ci riescono e altre no, però il gruppo mi piace, mi segue, ha voglia e va in campo sempre con il giusto atteggiamento come chiedo loro; qualche errore ci sta, la cosa importante è che questa squadra comincia a dimostrare di essere solida, dura e tenace. Alla fine anche noi abbiamo qualità, poi abbiamo anche giocatori ancora indisponibili che potranno migliorare la nostra pericolosità". Passi in avanti che donano serenità all’ambiente, nessuno escluso. Ma guai ad abbassare la guardia: "Anche il presidente è contento perché ci vede giocare con carattere ed è quello che ci ha sempre questo, poi quando arrivano le vittorie sono tutti contenti, da lunedì penseremo alla prossima gara con il Bra. Questi tre punti ci aiutano a preparare al meglio la settimana", chiosa "Mimmo" Di Carlo, che pur non nascondendo la soddisfazione vuole sempre mantenere alta la soglia dell’attenzione. Federico Minelli