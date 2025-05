Serie C: Pescara e Vis Pesaro avanzano ai playoff nazionali

Pescara (in casa) e Vis Pesaro (blitz in trasferta) conquistano il pass per la fase nazionale dei playoff di Serie C, eliminando rispettivamente Pianese ed Arezzo. Atalanta Under 23, Giana Erminio, Crotone e Catania sono le altre quattro squadre qualificate alla fase nazionale insieme a Pescara e Vis Pesaro.

E adesso un nuovo passo in avanti. Prosegue a ritmo spedito il post season di Serie C, con i playoff giunti al Primo Turno della Fase Nazionale, che vedrà l’ingresso delle terze classificate in ogni girone - Feralpisalò, Torres (del girone B) e Monopoli - e la vincente della Coppa Italia, il Rimini: formazioni catalogate come ‘teste di serie’ assieme al Pescara, la meglio classificata delle qualificate dal turno successivo, che avranno quindi il favore della sfida di ritorno in casa. Il turno, infatti, si giocherà su doppio confronto. La gara di andata sarà domenica alle 20, il ritorno è invece in agenda mercoledì 14 maggio. Dal sorteggio sono usciti gli accoppiamenti, con due squadre del girone B (Vis pesaro e Rimini) che si incroceranno. Ecco le gare in agenda: