  3. Serie C1, il Futsal Campiglione sorprende la squadra che più di tutte si è rinforzata. Bene Chiaravalle. Chemiba Cerreto d’Esi, il tonfo che non t’aspetti: "Una brutta sconfitta, regalati quattro gol»

La prima vera sorpresa di questo avvio di campionato, è la caduta, per di più in casa, della Chemiba Cerreto...

di ALICE MAZZARINI
30 settembre 2025
La formazione di Chiaravalle vittoriosa al Bayer Cappuccini

La prima vera sorpresa di questo avvio di campionato, è la caduta, per di più in casa, della Chemiba Cerreto d’Esi, ovvero la squadra che, più di tutte, per via di un mercato considerevole unito ai giocatori rimasti, è candidata alla vittoria finale.

Un 2-5 con il Futsal Campiglione è il risultato che non t’aspetti: "Una brutta sconfitta che nessuno si aspettava – commenta Rodrigo Da Silva, tra i veterani della Chemiba- Sabato abbiamo regalato quattro gol, con l’avversario che ha difeso tutta la partita a centro campo, in più il loro il portiere ha fatto tante parate, e quando non sei in giornata succede pure che va male. Noi siamo una squadra importante, tra poco arriva Paludo e rientrerà Toppi, sicuramente faremo bene questo campionato, lo faremo per vincere. Non possiamo prendere questa sconfitta come la fine di tutto. Dobbiamo essere sereni e lavorare tanto".

Per una squadra che perde, ce n’è una che vince: il Chiaravalle, 5-4 al Bayer Cappuccini (Quercetti 2, Caimmi, Alemao, Viola). "Sabato abbiamo fatto una buona gara, creato tanto e commesso delle disattenzioni che ci sono costate care per tutta la partita. Ma la squadra ha messo in campo buona qualità e uno spirito ancora maggiore e alla fine abbiamo portato a casa una vittoria che ci infonde fiducia, ma fornisce anche materiale su cui lavorare".

Risultati 1°g. ACSS Mondolfo-Fabriano 5-0, Lucrezia-Fortuna Fano 2-3, Pietralacroce-Castelbellino 4-0, Sambenedettese-Montelupone 3-3, Monturano-Tre Torri 5-3, Chemiba Cerreto d’Esi- Campiglione 2-5, Chiaravalle-Bayer 5-4.

a.m.

© Riproduzione riservata

