Serie C1, il Futsal Campiglione sorprende la squadra che più di tutte si è rinforzata. Bene Chiaravalle. Chemiba Cerreto d’Esi, il tonfo che non t’aspetti: "Una brutta sconfitta, regalati quattro gol»

La prima vera sorpresa di questo avvio di campionato, è la caduta, per di più in casa, della Chemiba Cerreto d’Esi, ovvero la squadra che, più di tutte, per via di un mercato considerevole unito ai giocatori rimasti, è candidata alla vittoria finale.

Un 2-5 con il Futsal Campiglione è il risultato che non t’aspetti: "Una brutta sconfitta che nessuno si aspettava – commenta Rodrigo Da Silva, tra i veterani della Chemiba- Sabato abbiamo regalato quattro gol, con l’avversario che ha difeso tutta la partita a centro campo, in più il loro il portiere ha fatto tante parate, e quando non sei in giornata succede pure che va male. Noi siamo una squadra importante, tra poco arriva Paludo e rientrerà Toppi, sicuramente faremo bene questo campionato, lo faremo per vincere. Non possiamo prendere questa sconfitta come la fine di tutto. Dobbiamo essere sereni e lavorare tanto".

Per una squadra che perde, ce n’è una che vince: il Chiaravalle, 5-4 al Bayer Cappuccini (Quercetti 2, Caimmi, Alemao, Viola). "Sabato abbiamo fatto una buona gara, creato tanto e commesso delle disattenzioni che ci sono costate care per tutta la partita. Ma la squadra ha messo in campo buona qualità e uno spirito ancora maggiore e alla fine abbiamo portato a casa una vittoria che ci infonde fiducia, ma fornisce anche materiale su cui lavorare".

Risultati 1°g. ACSS Mondolfo-Fabriano 5-0, Lucrezia-Fortuna Fano 2-3, Pietralacroce-Castelbellino 4-0, Sambenedettese-Montelupone 3-3, Monturano-Tre Torri 5-3, Chemiba Cerreto d’Esi- Campiglione 2-5, Chiaravalle-Bayer 5-4.

