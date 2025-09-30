Serie C2 ai nastri di partenza

Il girone A inizia con la voce grossa della Dinamis Falconara vincente sullo Gnano per 8-2. Sono i falconaresi Quorri, Niccolini e Tommaso (doppietta), Filiali Lucchetti e Rocchetti a travolgere la formazione di fermignano. Bene anche la Mantovani 4-1 all’Ankon Nova Marmi (autogol, Ibrahimi, Bracaccini, Rahali) e il Città di Ostra che vince l’incontro in casa dell’Arcevia nel primo tempo con Bombagioni (0-1).

Altri risultati: Alma Fano- Pieve d’Ico 3-4, Acqualagna-Villa Ceccolini 6-4, Cagli-Pianaccio 3-4, Verbena-Sant’Ippolito 2-5. Classifica 1°g. Dinamis, Sant’Ippolito, Mantovani, Acqualagna, Pianaccio, Pieve d’Ico, Città di Ostra 3, Alma Fano, Cagli, Arcevia, Villa Ceccolini, Verbena, Ankon Nova Marmi, Gnano 0.

Girone B - Sorridono Futsal Castelfidardo e CDC 2018 Moie: la prima di misura sul Tolentino, la seconda 3-1 al Numana (Piersigilli 2, Zitti). Sconfitto, in casa l’Osimo per 2-6 per mano dell’Aurora Treia. "È stata una partita molto fisica e combattuta- le parole di Emiliano Sampaolesi, autore del gol vittoria del Castelfidardo- Siamo stati sempre molto compatti in fase difensiva, e ci siamo difesi molto bene per i due minuti che siamo rimasti uno in meno per un’espulsione molto discutibile ai danni di Gattafoni, ma abbiamo lottato e ce la siamo portata a casa".

Altri risultati: Cus Camerino- Castelraimondo 2-4, Sambucheto-Avenale 4-3, Pol.Victoria-Recanati 3-0, San Severino Marche-Aurora Treia 2-6. Classifica 1°g. San Biagio, Treia, Pol.Victoria, Castelraimondo, CDC, Sambucheto, Castelfidardo 3, Avenale, Tolentino, Camerino, Numana, Recanati, Osimo, San Severino Marche.

a.m.