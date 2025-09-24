Serie D, alle 15 di oggi le due reggiane in trasferta. La Correggese a Desenzano. Sul Garda non sarà una gita

Il quarto turno del campionato di Serie D si gioca oggi alle 15, con le due squadre reggiane in trasferta e la concomitanza sarà così per tutto l’anno, salvo poche occasioni. La Correggese (4 punti) gioca a Desenzano (4), il Lentigione (6) è di scena a Coriano (2).

Lentigione. Novità positive e negative in casa Lenz: Battistello sconta la sua seconda giornata di squalifica (erano tre e quindi domenica salderà il debito), ma viene raggiunto… in tribuna dal tecnico Ivan Pedrelli al quale il Giudice sportivo ha inflitto una giornata per somma d’ammonizioni. In panchina andrà il vice Luca Costa. Il lato positivo è il recupero del giovane portiere Tito Gasperini che potrebbe anche andare in panchina: titolare no, come conferma lo stesso tecnico, ma forse presto sì, visto che l’attuale impiego dell’over Cheli obbliga la società rivierasca a schierare poi un giocatore giovane di movimento in più. Entrambi sono ottimi portieri, Cheli ha parato un rigore al suo ex compagno di squadra Formato ed ha il morale alto. A proposito del Cittadella, il Lentigione ringrazia pubblicamente la società modenese per le condizioni in cui ha lasciato gli spogliatoi. Tirati a lucido, quasi non ci fossero mai entrati i venti giocatori ospiti e lo staff. Per una volta che capita, è giusto rendere dei meriti. La gara di oggi a Coriano sulla carta non è difficilissima, ma i romagnoli vogliono ottenere il primo successo in Serie D della loro lunga storia. Il tecnico del Tropical Coriano è Massimo Scardovi.

Correggese. Giudice sportivo al lavoro anche per i biancorossi di Maurizio Domizzi, con Filippo Carini fermato per una giornata per "intervento falloso che negava agli avversari una evidente occasione da rete". Il tecnico della Correggese è dispiaciuto: "Sì, perché abbiamo diversi giocatori acciaccati e dovremo fare un po’ la conta. L’assenza di Carini ci mette in difficoltà, ma cercheremo di sopperire nel migliore dei modi". Il Desenzano ha un buon organico, potendo pescare nei vivai delle tante società lombardo-venete ed è allenato da Marco Gaburro, 52 anni, veronese: "Sì, noi cerchiamo di vincere il campionato, ma ne conosciamo tutte le difficoltà, a partire dalla gara con la Correggese, squadra aggressiva ma non speculativa".

Claudio Lavaggi